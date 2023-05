Dießen

vor 20 Min.

Musiktrio High South: "Uns geht es um die pure Neugierde aufs Leben"

Plus Einmal wöchentlich spricht AK-Mitarbeiter Michael Fuchs-Gamböck mit Musikgrößen. Das Trio High South aus Nashville sieht sich in der Tradition der "Woodstock-Generation".

Von Michael Fuchs-Gamböck Artikel anhören Shape

Auf die Frage, ob das in Nashville ansässige Trio High South sich der Tradition des Westcoast-Rock á la Eagles oder Crosby, Still, Nash verbunden fühlt, kann er sich schallendes Gelächter nicht verkneifen, ehe er antwortet: „Wir sehen uns in der Tradition von Freiheit, Optimismus und Abenteuer“, meint der Sänger, Gitarrist und Mundharmonikaspieler Jamey Garner fröhlich. „Unsere bisherigen vier Alben stehen für mehr als Musik, sie verkörpern eine Lebensphilosophie. Ähnlich wie der Beatnik-Klassiker-Roman „On The road“ von Jack Kerouac, den ich kürzlich entdeckt habe. Jack wie uns geht es um die pure Neugierde aufs Leben.“

Selbst das fiese Corona-Virus konnte die ungebrochene Vitalität des Dreiers nicht korrumpieren. „Stattdessen haben wir Songs komponiert, die härter und kerniger klingen als alles, was man zuvor von uns gehört hat. Hauptsache, die Melodien stimmen und laden zum Mit-Trällern oder -Pfeifen ein.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen