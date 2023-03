Muss die Verkehrssituation am Kirchsteig in Dießen entschärft werden?

Der Dießener Bauausschuss debattiert über die Verkehrssituation im Kreuzungsbereich von Kirchsteig und Johann-Michael-Fischer-Straße. Zu einem Ergebnis kommt man aber nicht.

In den Räumlichkeiten der früheren Bäckerei Helmer ist mittlerweile ein Pizzalieferservice zu Hause. Nun erteilte der Bau- und Umweltausschuss der Marktgemeinde in seiner jüngsten Sitzung einstimmig das Einvernehmen zu einem Antrag des Gastro-Betriebs auf Nutzungsänderung. In diesem Zusammenhang kam das Gremium auch auf die Verkehrssituation im Kreuzungsbereich von Kirchsteig und Johann-Michael-Fischer-Straße zu sprechen.

Wie Johanna Schäffert, Leiterin des Bauamtes erläuterte, sei eine Nutzungsänderung für das Gastro-Unternehmen zunächst nicht erforderlich gewesen. Jetzt sei seitens der Betreiber ein Stehimbiss geplant und auch Alkohol soll ausgeschenkt werden. Zudem sei festgestellt worden, dass die Raumaufteilung, beziehungsweise deren Nutzung, nicht den vorliegenden Baugenehmigungsunterlagen aus dem Jahr 1970 entsprächen. Dies sei jedoch auch schon während des Bäckereibetriebs der Fall gewesen, so Schäffert. Im südlichen Gebäudebereich wurde und wird demnach der frühere Wohnraum sowie die frühere Küche der Erdgeschosswohnung gewerblich genutzt.

Michael Hofmann spricht von "Viel Gerede um nichts".

Grundsätzlich gehe die Bauverwaltung außerdem davon aus, dass die nachgewiesenen sechs offenen Stellplätze auf dem Gelände für die aktuelle gewerbliche Nutzung ausreichen, erklärte Schäffert weiter. Fünf Stellplätze befinden sich hinter dem Gebäude - jeweils zwei rechts und links neben der Garage, ein weiterer ebenfalls im Hof. Ein sechster Stellplatz, so Schäffert, wäre theoretisch quer vor dem Laden möglich. Bezüglich der Stellplätze wird das Landratsamt um Überprüfung gebeten.

Ihrer Ansicht nach handle es sich bei dem Stehimbiss um eine Gaststätte, gab Gabriele Übler (Grüne) zu bedenken. Es seien drei Tische vorgesehen, an denen bis zu zehn Personen verköstigt werden könnten. Sie gehe deshalb davon aus, dass die Anzahl der ausgewiesenen Stellplätze nicht ausreiche. Grundsätzlich gehe es ihr aber darum, dass der Verkehr im Kreuzungsbereich verkehrsrechtlich geordnet werden müsse, „um nicht diejenigen zu gefährden, die dort nicht mit dem Auto unterwegs sind“. Deswegen, so Übler, bitte sie darum, im Gemeinderat über ein Parkverbot zu diskutieren.

Parken in der Kurve und auf dem Gehsteig sei im Rahmen der Straßenverkehrsordnung ohnehin nicht erlaubt, betonte Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger).

Bürgermeisterin Sandra Perzul hält wenig von einem Parkverbot

Man könne den Pizzaservice nicht dafür verantwortlich machen, wenn Autofahrer falsch parken, meinte auch Hanni Baur (SPD). Schließlich weise das Unternehmen die notwendigen Stellplätze nach. Trotzdem, so Baur, sollte sich der Gemeinderat generell Gedanken darüber machen, wie der Verkehr in diesem Bereich zu entzerren sei.

Die aktuelle Diskussion, so Michael Hofmann (Bayernpartei), sei lediglich „viel Gerede um nichts“. Als der Pizzaservice noch eine Bäckerei gewesen sei, sei dort auch unter der Woche und am Wochenende geparkt worden.

Die Bürgermeisterin habe richtig gesagt, „in der Kurve darf man nicht stehen“, betonte auch Franz Sanktjohanser (Dießener Bürger). „Wenn wir da ein Parkverbot hinmachen, ändert sich die Situation überhaupt nicht.“ Wenn nicht Tag und Nacht kontrolliert werde, würde dort weiterhin geparkt. Er glaube auch nicht, dass Hinweisschilder mit der Bitte, um die Ecke auf dem Parkplatz am Maibaum zu parken, etwas bringen würden. „Bis die Leute am Auto sind, ist die Pizza kalt.“ Man könne aber trotzdem nicht das „Visier herunterlassen“ und sagen, „das mit dem Verkehr war schon immer so“, hielt Gabriele Übler (Grüne) dagegen.