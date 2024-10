Nach dem Pokal-Aus gibt sich der MTV Dießen kämpferisch

Nach dem Verpassen des Pokal-Finales im Kreis Zugspitze unter der Woche will die erste Mannschaft des MTV Dießen am kommenden Sonntag, 6. Oktober, zu Hause gegen den FC Eichenau in der Liga gewinnen. „Wir sind sehr traurig über das Ausscheiden im Pokal, wollen nun aber in der Liga wieder drei Punkte“, sagt MTV-Spielertrainer Philipp Ropers vor der Partie.

Dießen steht in der Liga-Tabelle auf Platz elf, der FC Eichenau auf Platz 13

Direkte Duelle mit dem FC gab es zumindest in der jüngeren Vergangenheit keine. In der Tabelle steht Dießen nach zehn Spieltagen mit acht Punkten auf dem elften, Eichenau mit einem Zähler weniger auf dem 13. Platz, die Gäste haben allerdings noch eine Partie weniger bestritten. Beide benötigen also dringend einen Sieg. „Wir wollen zu Hause unbedingt wieder gewinnen“, haben Ropers und seine Mannschaft ein klares Ziel.



Die zweite Mannschaft des MTV empfängt im Anschluss um 16:00 den TSV Finning und will sich nach drei Niederlagen in Folge auch wieder einen Sieg erspielen. (AZ)