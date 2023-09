Dießen

06:00 Uhr

Nach der Sommerpause gibt es in Dießen viel zu besprechen

Was aus den Gebäuden der früheren Kunstanstalt in der Dießener Johannisstraße werden soll, ist weiterhin offen.

Plus Wie ist der Stand bei der Kunstanstalt, dem Straßenbau und der gesperrten Tiefgarage? Im Dießener Gemeinderat geht es um einige kontroverse Themen.

Von Gerald Modlinger

Die Tagesordnung der jüngsten Gemeinderatssitzung in Dießen beinhaltete im öffentlichen Teil zwar nur zwei Tagesordnungspunkte. Doch über die beiden dadurch vorgegebenen Themen hinaus bot sich dem Gremium nach der Sommerpause einiger Gesprächsstoff. Zu mehreren gemeindepolitischen Dauerbrennern gab es Nachfragen.

Kunstanstalt Nachdem in den vergangenen Monaten wenig über die dem Markt Dießen gehörende ehemalige Graphische Kunstanstalt Jos. C. Huber in der Johannisstraße zu hören gewesen war, wurde das Thema zum Ende der Sommerferien von einer Zeitung wieder aufgegriffen. Das tat nun auch Michael Lutzeier (Die Partei) in der Gemeinderatssitzung: "Ich möchte, dass wir darüber möglichst bald sprechen", sagte er in der Sitzung. Er warnte vor einer Abgabe der Liegenschaft an Investoren und meinte, "vielleicht ist es gescheiter", dort Menschen etwas machen zu lassen, "die Feuer unter dem Arsch haben, das zu tun".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

