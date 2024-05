Dießen

vor 37 Min.

Nachbarn sehen bei Nachverdichtung in Dießen viele Probleme

Plus An der Eduard-Gabelsberger-Straße in Dießen sollen fünf Einfamilienhäuser gebaut werden. Doch die Zufahrt ist eng und die Nachbarn haben zahlreiche Bedenken.

Von Gerald Modlinger

Schnell haben sich in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses des Dießener Gemeinderats die Zuhörerränge weitgehend geleert. Das meiste Publikumsinteresse hatte der Bebauungsplan für den nördlichen Teilbereich der Eduard-Gabelsberger-Straße geweckt. Doch dieser Tagesordnungspunkt wurde von der Tagesordnung genommen. "Das Thema Eduard-Gabelsberger-Straße wurde kurzfristig verschoben, weil ein paar Dinge noch geklärt werden müssen und so wollte ich ungeklärt nicht in die Sitzung gehen", erklärte Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) dazu. Zugleich kündigte sie an, dass die Sache in der nächsten Sitzung behandelt werde.

Die geplante Neubebauung - zur Errichtung von fünf Einfamilienhäusern auf einer rund 2700 Quadratmeter großen Fläche, auf dem bisher ein Wohngebäude steht - war vom Bauausschuss bereits in einer vorhergehenden Sitzung abgesegnet worden, nachdem der Bauwerber eine entsprechende Bauvoranfrage eingereicht hatte. Eine zunächst geplante noch dichtere Bebauung hatte der Bauausschuss bereits 2021 abgelehnt und beschlossen, einen Bebauungsplan für das gesamte Gebiet bis zur Tiefenbachstraße aufzustellen und eine Veränderungssperre zu verhängen. Dieses Bebauungsplanverfahren wurde zuletzt auf den nördlichen Teilbereich des Gevierts zwischen Sonnen-, Tiefenbach- und Eduard-Gabelsberger-Straße im Bereich der geplanten fünf Häuser beschränkt.

