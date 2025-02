Nähen und Fasching: die zwei großen Leidenschaften von Zipresse Eisen aus Dießen

So langsam darf die Nähmaschine von Zipresse Eisen aus Dießen eine Verschnaufpause einlegen, die Kostüme sind genäht, die Accessoires fertiggestellt und der Lumpige Donnerstag in Landsberg mit dem großen Faschingsumzug kann kommen. „Das Wetter spielt verrückt“ lautet das Motto, das sich die gelernte Näherin für 2025 ausgedacht hat und das sie zusammen mit 18 weiteren Frauen, Männern und Kindern beim Gaudiwurm in Landsberg und beim Umzug in Untermühlhausen zeigen will.

Fasching ist eine große Leidenschaft von Zipresse Eisen, die erst vor wenigen Wochen mit ihrem Mann Hans Eisen Goldene Hochzeit feiern durfte. Das Ehepaar teilt viele Gemeinsamkeiten, der Fasching gehört aber nicht dazu, wie Eisen beim Besuch unserer Redaktion in ihrem kleinen Nähzimmer, das gleichzeitig auch als Kinderzimmer fürs Enkelkind dient, verrät. Schon vor seit 1998 verbindet die Näherin die Liebe zum Verkleiden mit ihrem handwerklichen Können und ihrer Kreativität.

Nach dem Fasching ist vor dem Fasching für Zipresse Eisen aus Dießen

Seit damals beginnt sie jedes Jahr, etwa eine Woche nach der Faschingszeit, sich mit dem kommenden Fasching zu beschäftigen. Ideen werden gesammelt, Inspirationen eingeholt. „Früher waren das vorwiegend Zeitschriften oder Kataloge, heute sammle ich die Ideen größtenteils im Internet“, verrät Zipresse Eisen. Das erste Motto, das Zipresse Eisen für sich, einige Familienmitglieder, darunter auch Schwester Ernestine sowie einige Freunde auserkoren hatte, war „Rabennest Neudießen“, denn in diesem Teil von Dießen lebt sie mit ihrem Mann.

2024 lautete das Motto, zu dem Zipresse Eisen die Kostüme entwarf und nähte „Politik zum Wegpusten". Die Gruppe war in Pusteblumen-Kostümen gewandet. Foto: Christian Rudnik (Archivbild)

Vor zwei Jahren waren es venezianische Masken, die von der seit Jahren gemeinsam auftretenden Gruppe gezeigt wurden und in diesem Jahr sind es „Wetter-Kostüme“. Da gibt es unter anderem eine Eisprinzessin, einen Regenbogen, die Sonne, den Blitz und den Donner. Doch bevor es ans Nähen geht, heißt es für Zipresse Eisen auflisten, was an Stoffen, Garnen, Bordüren gebraucht wird. Aber auch in Baumärkten wird sie auf der Suche nach den perfekten Accessoires oft fündig.

In ihrem Näh- und Bastelzimmer ist Zipresse Eisen oft den ganzen Tag zu finden

Maximal 100 Euro dürfen die Unkosten pro Person betragen, das hat sich die Gruppe zum Ziel gesetzt. „Einen Zuschuss, von wem auch immer, bekommen wir nicht, wir sind kein Verein“, erläutert Eisen. Allerdings werden die Teilnehmenden seit Jahren beim Umzug mit Wurstsemmeln der Dießener Metzgerei Rieß versorgt, die zu einem Sonderpreis eingekauft werden.

Zipresse Eisen näht in einer Ecke im ehemaligen Kinderzimmer. Foto: Thorsten Jordan

Liegt im ehemaligen Kinder- und heutigen Näh- und Bastelzimmer alles bereit, geht es an die Arbeit. „Ich mache das alles komplett selbst“, erzählt sie. Sie schneidet Stoffe zu, näht Bordüren auf, klebt und tackert, versteckt Lichterketten unter Metern von Tüll und platziert Motive. „Oft bin ich von der Früh bis zum späten Abend beschäftigt, vor allem je näher der nächste Fasching rückt. Eigentlich arbeite ich an den Kostümen wirklich jeden Tag.“

Auch venezianische Masken gehören zum umfangreichen Faschings-Repertoire von Zipresse Eisen aus Dießen. Foto: Thorsten Jordan

Jetzt aber ist alles vorbereitet für den großen Auftritt am kommenden Donnerstag. Jeder aus der Gruppe hat sein Kostüm samt Accessoires, ordentlich und staubfrei in großen Kleiderhüllen verpackt in Empfang genommen und für Zipresse Eisen bleibt noch ein bisschen Zeit zum Verschnaufen. Und die Vorfreude samt Hoffnung, auch beim diesjährigen Gaudiwurm in Landsberg als Fußgruppe wieder für Begeisterung sorgen zu können. Beim letzten Fasching wurde die Truppe aus Neudießen für ihren Pusteblumen-Auftritt mit dem ersten Platz unter den Fußgruppen belohnt.

Der Dachboden gleicht einem Faschingskostüm-Verleih

Und was passiert mit den teils sehr aufwendigen Kostümen, wenn der Fasching vorbei ist? Zipresse Eisen verrät es uns und zeigt uns ihr Lager auf dem Dachboden des Mehrfamilienhauses, in dem sie wohnt. Da könnte sogar so mancher Kostümverleih ins Staunen kommen. „Ich kann die Sachen nicht wegwerfen“, sagt sie und fügt an: „Das eine oder andere wird halt bei einem anderen Motto wiederverwendet, zumindest in Teilen.“ Man darf also gespannt sein, welches Motto 2026 auf dem Plan steht und ob und wenn ja, welches Kostüm oder Accessoire dann in abgewandelter Form ein zweites Leben bekommt.