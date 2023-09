Naturschützer kritisiert Solarpark-Plan im Süden von Dießen

Plus Die Absicht, die Energieversorgung nachhaltiger zu organisieren, stößt bei der Bürgerversammlung auf Bedenken. Ein Naturschützer fürchtet um die Erholungslandschaft.

Die Diskussion auf der Bürgerversammlung in Dießen hat sich vor allem um Themen aus der südlichen Dießener Flur gedreht. In der voll besetzten Sportgaststätte (die zuletzt eintreffenden Besucherinnen und Besucher mussten sich Stühle aus der Gaststube organisieren oder sich mit Stehplätzen zufriedengeben) kam neben dem Dauerbrenner der Radwege nach Raisting und Fischen auch die südlich von Dießen geplante Freiflächen-Fotovoltaikanlage zur Sprache. Der Ortsvorsitzende des Bund Naturschutz (BN), Dr. Eberhard Sening, kritisierte das Vorhaben.

Derzeit läuft das Bauleitplanverfahren, um Baurecht für eine Freiflächen-Fotovoltaikanlage südlich von Dießen zu schaffen. Auf einer Fläche von knapp zwei Hektar sollen PV-Paneele aufgestellt werden, die im Jahr rund zwei Megawattstunden Sonnenstrom produzieren, was dem rechnerischen Bedarf von etwa 500 bis 600 Haushalten entspricht. Betrieben werden soll das Solarfeld von einem Unternehmen, an dem auch der Markt Dießen mit 24,8 Prozent beteiligt ist.