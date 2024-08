Neu in Dießen: offener Bewegungstreff beim Kneippbecken

Der offene Bewegungstreff, der bereits in vielen Gemeinden des Landkreises für ältere Menschen angeboten wird, startet nun auch in Dießen. Zum ersten Mal soll der offene Bewegungstreff am Montag, 26. August, von 10 Uhr an am Kneippbecken in den Boxler-Anlagen stattfinden. Wer an dem kostenfreien Angebot Interesse hat, kann einfach ohne Anmeldung kommen. Der Bewegungstreff findet dann jede Woche ab 10 Uhr statt, ganzjährig und „bei fast jedem Wetter“, wie es in einer Broschüre heißt. Bei schlechterem Wetter, zum Beispiel, wenn es regnet, wird in die Mühlbach-Unterführung unter dem Bahngleis ausgewichen.

Der offene Bewegungstreff wird durch ehrenamtliche Übungsbegleiter angeleitet, er dauert jeweils etwa 30 Minuten und ist an die jeweilige Situation anpassbar, wie es weiter heißt. Weitergehende Informationen dazu gibt es beim Dießener Seniorenbeirat, Telefon 0160/3601648. (AZ)