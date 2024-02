DIeßen

Neue Anlaufstelle für Angehörige von Pflegebedürftigen

Plus Jacqueline Stryczek berät in Dießen Betroffene in Pflegeangelegenheiten. Dabei hat sie vor allem Familien mit pflegebedürftigen Kindern im Blick.

Jacqueline Stryczek ist Kinderkrankenschwester und war lange Jahre als Pflegedienstleiterin tätig. Mit Jahresbeginn hat sie sich als Pflegeberaterin in Dießen selbstständig gemacht. Insbesondere die Beratung von Eltern pflegebedürftiger Kinder liegt ihr am Herzen. "Für die Eltern dieser Kinder gibt es im Landkreis Landsberg meines Wissens nach keine private Pflegeberatungsstelle", begründet die 62-Jährige ihr besonderes Angebot.

Seit etwa 25 Jahren lebt Stryczek in Dießen und hat in dieser Zeit eine Vielzahl an Zusatzausbildungen absolviert, unter anderem im Bereich der Palliativ-Pflege. Die Erfahrungen, die sie dort, aber auch im Bereich der Begutachtung von zu pflegenden Kindern sammeln konnte, will sie jetzt an Angehörige weitergeben.

