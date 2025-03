Neue Nisthilfe für Fischadler-Paar am Ammersee soll Vögel zum Umzug bewegen

Vergangenes Jahr überraschte ein Fischadler-Paar am Ammersee-Südufer mit der erfolgreichen Brut von zwei Jungtieren. Es war der erste gesicherte Bruterfolg des Fischadlers in Oberbayern seit knapp 200 Jahren. Das Fischadler-Paar hatte sich gegenüber dem sanierten Vogelturm in Dießen niedergelassen und den Horst in einer abgestorbenen Pappel errichtet. Während der Brutsaison brachen laut Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) aufgrund der heftigen Stürme mehrere große Äste des Baumes ab. Es sei sehr unsicher gewesen, ob der errichtete Horst die Wetterereignisse überstehen würde. Die beiden Jungtiere konnten aber im August den Adlerhorst sicher auf eigenen Schwingen verlassen, heißt es vom LBV.

Der Fischadler am Ammersee, nachdem er einen Fisch erbeutet hat. Foto: Sebastian Hölch (Archivfoto)

Trotzdem gelten der Baum und der Horst als instabil. Es gab deswegen Gespräche zwischen der Gebietsbetreuung Ammersee, einem Berufsfischer, der Schutzgemeinschaft Ammersee und den Naturschutzbehörden. Nach der Beratung durch den Fischadler-Experten Dr. Daniel Schmidt-Rothmund wurde entschieden, einen alternativen Horstbaum zu präparieren und darauf eine Fischadler-Nisthilfe zu errichten. Damit soll das Fischadler-Paar von dem alten Horst weglockt werden. Ziel ist es, zu verhindern, dass der jetzige Horst mitten in der nächsten Brutsaison mit den Eiern oder den geschlüpften Küken abstürzt. In Auftrag gegeben und finanziert wurde das Projekt von der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes Landsberg.

Horst am Ammersee soll Anschein erwecken, dass er bereits erfolgreich genutzt wurde

Zwei Hauptstämme der benachbarten Pappel wurden gekappt und der dritte Stamm so präpariert, dass eine gezimmerte Holz-Plattform in einer hohen Astgabel angebracht werden konnte. Der Baum war schon vom Biber geringelt und einer der gekappten Stämme abgestorben. Um den neuen Horst möglichst attraktiv für die Fischadler zu machen, wurde der Rand mit Zweigen verstärkt und die Mitte des Nestes mit Hackschnitzeln, Rindenmulch und Grassoden ausgelegt. Der Horst soll so den Anschein erwecken, dass er schon erfolgreich in der letzten Brutsaison genutzt wurde und somit eine starke Anziehungskraft haben. (AZ)