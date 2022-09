Dießen

Neuer Rektor der Carl-Orff-Schule hat ungewöhnlichen Lebenslauf

Michael Kramer ist der neue Rektor der Carl-Orff-Schule in Dießen. Die Zuckertüte aus sogenannten Umlaufmappen haben ihm Kollegen im Kultusministerium mit Blick auf die neue Aufgabe gebastelt.

Plus Michael Kramer leitet künftig die Geschicke der Carl-Orff-Schule in Dießen. Der Pädagoge ist am Ammersee aufgewachsen und hat einen ungewöhnlichen Berufweg gewählt.

Von Christian Mühlhause

Michael Kramer ist ein Mann, zu dem die allermeisten Gesprächspartner aufsehen. Der neue Schulleiter der Carl-Orff-Schule in Dießen íst 1,96 Meter groß. Er folgt auf Michael Bauer, der nach 21 Jahren im Sommer aufhörte. Für Kramer ist es eine Rückkehr in die Region, in der er aufgewachsen ist und verglichen mit vielen anderen Pädagogen hat er einen ungewöhnlichen Lebenslauf.

