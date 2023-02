Neues Programm: Die Natur am Ammersee erleben

Zwischen Ammersee und Starnberger See gibt es viel zu entdecken. Das zeigt das neue Programm "Natur erleben" der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Tourismus.

90 Veranstaltungen für Kinder, Erwachsene oder gleich die ganze Familie - entweder kostenlos oder mit geringen Teilnahmegebühren, das ganze Jahr über, von Januar bis Dezember und verteilt über die gesamte Region Starnberg/ Ammersee, bietet die von der gwt Starnberg organisierte Reihe spannende Veranstaltungen, die Wissen zur Natur vermitteln.

Bereits Kinder im Kindergartenalter können bei "Natur erleben" eine Menge entdecken, verheißt eine Pressemitteilung. Mit zwei Forstwirten der Mobilen Umweltschule suchen sie zum Beispiel in Erling gemeinsam mit Wichtel Wazl den Zauberwald. Grundschulkinder können beim Naturschutz- und Jugendzentrum Wartaweil ein Floß bauen und damit auf dem Ammersee rudern oder erfahren an einem Nachmittag alles über Biber an unseren Seen und Flüssen. Auch ein Familienerlebnistag mit Lagerfeuer und Tipi-Aufbau steht im Programm. Für Erwachsene gibt es Angebote vom "Feierabend-Waldbaden" über Exkursionen zur Vogelkunde, wie dem "EuroBirdWatch 2023" oder Spaziergänge durch die Eiszerfallslandschaft der Osterseen und Endmoränenwälle bei Leutstetten.

Es werden weitere Nature Guides für den Ammersee gesucht

Um die Natur zu schützen, zeigt die gwt Starnberg seit zwei Jahren mit dem Einsatz von insgesamt rund 15 Nature Guides zudem an beliebten Ausflugsorten Präsenz, und diese Guides klären über richtiges Verhalten in der Natur auf. Es werden übrigens auch noch Personen gesucht, die im Sommer als Nature Guide arbeiten möchten. Interessierte können sich an Nicole Buchner unter natureguides@starnbergammersee.de oder Telefon 08151/906082 wenden.

Bei "Natur erleben" sind folgende Partner an Bord: Naturschutz- und Jugendzentrum Wartaweil des Bund Naturschutz Bayern, die Mobile Umweltschule, der Förderkreis Schacky-Park Dießen, das Eltern-Kind-Programm in Stockdorf, die Gebietsbetreuung der beiden Seen, Alpenvorland Natouristik und die Kräuterpädagogin Gisela Hafemeyer. Nach Absprache können einzelne Angebote beispielsweise auch für Kindergeburtstage, Betriebsausflüge und Familienwanderungen gebucht werden.

Ab sofort gibt es das Heft mit dem Programm für 2023 kostenlos in den Tourist-Informationen in Starnberg, Herrsching und Dießen oder im Internet. (AZ)

