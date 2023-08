Orgelkonzert im Dießener Marienmünster zu Ehren von Max Reger

150 Jahre alt wäre der Komponist Max Reger heuer geworden. Ihm zu Ehren gibt Stephan Ronkov im Dießener Marienmünster ein Orgelkonzert.

Max Reger, geboren am 19. März 1873 in Weiden, war nicht nur ein herausragender Komponist, sondern auch ein virtuoser Organist. Mit seinem außergewöhnlichen Talent und seiner beeindruckenden Musikalität hinterließ er einen bleibenden Eindruck in der Welt der Orgelmusik.

Diesem Giganten der Orgel widmet Stephan Ronkov zum 150. Geburtstag seine Matinee im Dießener Marienmünster. Am Sonntag, 13. August stehen Werke des gebürtigen Oberpfälzers im Mittelpunkt des Konzerts. Als Gast hat Münsterorganist Ronkov den Violinvirtuosen Matthias Ulrich König zum Mitmusizieren eingeladen. Vielen Konzertbesuchern in der Region ist der Geiger als Konzertmeister des beliebten Ensembles Lodron ein Begriff.

Wie sehr sich Regers Orgelwerke durch komplexe Harmonien, anspruchsvolle Fugentechnik und tiefgründige Emotionen auszeichnen, zeigen das "Wiegenlied", die "Romanze" und die "Burla" aus der Suite opus 79 d für Orgel und Violine. Ebenfalls von Reger stammen das Präludium und die dazugehörige Fuge für Viioline aus opus 117 und die Introduktion und Passacaglia in f-moll für Orgel aus opus 63. Mit "Sechs Stücken" aus opus 150 von Josef Gabriel Rheinberger ebenfalls für Orgel und Violine geschrieben, beginnt das Konzert. Rheinbergers Musik zeichnet sich durch ausgefeilte Harmonien, melodische Schönheit und eine meisterhafte Handhabung von Kontrapunkt und Polyfonie aus. Es folgt die Chaconne aus der Partita Nr. 2 für Violine in d-moll von Johann Sebastian Bach, Werkeverzeichnis 1004 und seine Passacaglia in c-moll Werkeverzeichnis 582 für Orgel. Beide Arbeiten sind Reminiszenzen an das große Vorbild von Max Reger. Mit der Romanza aus "Fünf Stücken" für Orgel und Violine von Ottorino Respighi (1879-1936) endet das Vormittagskonzert im Münster. Diese Komposition ist beispielhaft für Respighis farbenreiche und bildhafte Art zu komponieren, für die der Italiener bekannt war.

Das Konzert findet am Sonntag, 13. August, ab 11.30 Uhr im Marienmünster in Dießen statt. Karten gibt es entweder an der Tageskasse (Eingang Marienmünster) oder online unter www.muensterkonzerte-diessen.de. (AZ)