Osaka Rising – Erfurter Duo mit großer Heavy-Rock-Liebe

Lazarus heißt das dritte Album, das Schlagzeuger Tom Walther und Keyboarder Stephan Janson gerade auf den Markt gebracht haben.

Das muss wahre Heavy Rock-Liebe sein: Ein Erfurter Duo hat sich nach „Osaka“ benannt, weil dort ihr Lieblings-Livealbum „Made in Japan“ von Deep Purple aufgenommen wurde; und „Rising“, weil das bevorzugte Studio-Werk von Ritche Blackmore’s Rainbow so heißt. Das Osaka Rising ist mit harten Klängen, wie man sie schon kennt und schätzt, prächtig vertraut.

Über den Weg gelaufen ist man sich, weil die beiden Herzdamen im selben Tätowier-Studio zugange sind. Schlagzeuger Tom Walther erinnert sich vergnügt: „Meine Lady meinte, ich soll den Hintern in Bewegung setzen und Keyboarder Stephan Janson treffen, um endlich wieder aktiv Musik zu spielen, ich sei träge geworden.“

Osaka Rising soll auch künftig ein Duo bleiben

Tatsächlich verstanden sich der 37- und der 40-jährige auf Anhieb prima. Schnell war man sich handelseinig. Genauso schnell hatte man ein Konzept ausgearbeitet. „Das übrigens ziemlich speziell ist“, lacht Walther: „Es soll beim Duo bleiben. Und wir verwenden keine Gitarre. Wenn einer wie Stephan sein Instrument prächtig beherrscht, ersetzt er damit jeden Sechssaiter und jeden E-Bass. Dazu kann er dankend werter Weise auch noch aufregend singen.“

Gerade ist Lazarus erschienen, das dritte Album. „Unser Debüt war ein reines Instrumental-Ding, auf dem wir nichts als herumprobiert haben“, gesteht Tom. „Auf dem Nachfolger haben wir viel gefrickelt. Jetzt sind wir musikalisch hundertprozentig entwickelt und extrem zufrieden mit dem Ergebnis. Wir haben es auf LAZARUS geschafft, wie Bands in den guten alten LP-Zeiten eine echte A- und eine echte B-Seite vorzulegen. Wir starten mit einer Heavy-Hälfte. Danach gibt es Prog. Beides befriedigt uns vollkommen.“

Ähnlich dem Abwechslungsreichtum der eigenen Sounds ist auch die Vorbilder-Liste immens: „Ich stehe mehr auf Nirvana, Foo Fighters oder Led Zeppelin, vorwiegend wegen der grandiosen Drummer. Stephan hat es mit Uriah Heep oder eben Deep Purple, wegen deren Tasten-Vorfahrt. Dieser Stilmix passt prima zusammen.“

„Das Leben ist hart. Unsere Musik ist härter.“

Als enge Kumpane sehen sich die Ostdeutschen nicht, eher als sich ergänzende musikalische Partner. „Unsere Freundeskreise sind nicht ähnlich, sondern andere“, meint Walther. „Was auch daran liegt, dass der Sound von Stephan klarer ist. Nicht umsonst ist er Leiter des „Musikwerks“, einer hochprofessionellen Angelegenheit. Ich hingegen schlage mich beruflich mit diesem und jenem durch.“

Nochmals eine Band ins Leben rufen, „das wollen wir nicht“, ist Tom überzeugt. „Dabei wird viel diskutiert, man bekommt wenig auf die Reihe. Dafür bekommt man kaum etwas auf die Reihe. Unsere Gespräche hingegen sind kurz und effizient. Dadurch ist ein Stück bei uns recht schnell fertiggestellt.“

Eine große Philosophie steckt nicht hinter den Texten: „Die ganz großen Denker sind wir nicht“, feixt der Monster-Schlagwerker. „Wir fummeln am liebsten an ausfallenden Science Fiction-Ideen. Etwa an einer Menschheit, welche unsere Erde zerstört hat. Und jetzt verzweifelt nach einem neuen Planeten sucht. Das Leben ist hart. Unsere Musik ist härter. Wir werden nicht umsonst ,the loudest two men hard rock show' genannt.“