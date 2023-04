Dießen

Parken in Dießen: Falsche Aufschrift an Automaten ist geändert

Die widersprüchlichen Informationen auf den Dießener Parkscheinautomaten sind verschwunden: Auch dort ist nun zweifelsfrei vermerkt, dass auch an Feiertagen bezahlt werden muss und nicht nur an Samstagen und Sonntagen.

Plus Wann muss in Dießen fürs Parken bezahlt werden? Dazu gab es auf den Ticketautomaten bislang widersprüchliche Angaben. Jetzt hat der Markt Dießen den Fehler behoben.

Ab diesem Wochenende müsste nun in Dießen endgültige Klarheit über die Ende Januar auf drei Parkplätzen neu eingeführten Gebührenpflicht bestehen. Die dort aufgestellten Parkautomaten sind neu beschriftet worden. Die darauf zuvor gegebenen Informationen zu den Zeiten, in denen Parkgebühren fällig werden, passten nämlich nicht mit den tatsächlichen Regelungen zusammen. Darauf hat ein Autofahrer unsere Redaktion aufmerksam gemacht. Er war am Ostermontag mit 20 Euro verwarnt worden, weil er am Parkplatz am Bahnhof kein Parkticket gelöst hatte.

Wann fürs Parken am Bahnhof sowie auf den Stellflächen an der Von-Eichendorff-Straße und im Klosterhof bezahlt werden muss, ist eigentlich klar: Laut Beschluss des Gemeinderats an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen jeweils von 9 bis 18 Uhr. So ist es auch beschildert. Allerdings: Auf den Parkautomaten war bislang links oben zu lesen, dass nur an Samstagen und Sonntagen bezahlt werden muss. Also löste der Autofahrer, der am Ostermontag am Bahnhof parkte, kein Parkbillett. Prompt fand er nach seiner Rückkehr zum Auto eine mit 20 Euro bewehrte Verwarnung vor. Dass unten rechts auf dem Display des Automaten zu lesen ist, dass auch an Feiertagen Gebühren fällig werden, habe er wegen der Sonneneinstrahlung zu diesem Zeitpunkt übersehen, sagt der Autofahrer.

