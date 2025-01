Parkgebühren an allen Tagen in Dießen rücken näher

Vieles ist zum 1. Januar schon teuer geworden, demnächst wird auch das Parken in Dießen mehr kosten. In der letzten Sitzung des vergangenen Jahres hat der Gemeinderat mit 19:2 Stimmen nun die Verordnung beschlossen, die die Grundlage dafür bildet, dass künftig nicht nur an Sonn- und Feiertagen, sondern an allen Tagen in weiten Teilen von Dießen Parkgebühren erhoben werden. Praktisch wirksam wird die Gebührenpflicht zu dem Zeitpunkt, an dem die neuen Parkscheinautomaten betriebsbereit sind beziehungsweise an denen die bestehenden Geräte umprogrammiert sind, erklärt Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger).

Ein fixes Datum gibt es dafür bislang nicht. Die Bürgermeisterin rechnet damit, dass ab Anfang Februar die neuen Parkgebühren erhoben werden. Insgesamt 28 Flächen weist die Verordnung auf, auf welchen künftig bezahlt werden muss. Für alle Tage gilt dort in der Zeit von 9 bis 17 Uhr: Nach einer halben Stunde, die kostenfrei ist, fällt stündlich ein Euro an. Auf 14 der 28 Parkplätze können auch Tages-, Monats- und Jahreskarten für sechs, 20 und 120 Euro erworben werden. Damit können zeitlich unbegrenzt die Parkplätze bei den Strandbädern in St. Alban und Riederau genutzt werden sowie der Park-&-Ride-Platz am Bahnhof, die Kiesfläche an der Markthalle und die Parkplätze Von-Eichendorff-- und Jahnstraße, im Klosterhof, an der Schützenstraße und in der Ortsmitte von St. Georgen.

Wo in Dießen nur drei Stunden geparkt werden darf

An etlichen Stellen wird die Parkzeit auf drei Stunden begrenzt. Für diese Parkflächen darf - in Verbindung mit einer Parkscheibe - aber auch das Jahresticket benutzt werden. Das Drei-Stunden-Limit gilt für den Parkplatz am Münster, gegenüber der VR-Bank in der Fischerei, in der Fischerei, Mühlstraße, am Untermüllerplatz, in der Bahnhofstraße, auf dem Rathaus-Parkplatz, an der Prinz-Ludwig--, Schützen- und Johannisstraße (Friedhof) sowie in Riederau an der Gartenstraße.

Fürs Parken im Klosterhof werden an Sonn- und Feiertagen erst ab 12 Uhr Parkgebühren fällig, Gottesdienstbesucher können also gratis parken.

Für einen Wohnmobilstellplatz an der Windermerestraße werden 14,50 Euro pro Tag und Reisemobil fällig.