Parkplatz an der Von-Eichendorff-Straße in Dießen wird kurzzeitig gesperrt

Aufgrund von Mäharbeiten wird der Parkplatz an der Von-Eichendorff-Straße in Dießen am Donnerstag, 29. August, ab 7.30 Uhr vorübergehend gesperrt. Das teilt die Marktgemeinde Dießen mit. (AZ)

