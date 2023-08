Dießen

vor 33 Min.

Tausende werden erwartet: Peter Kaun und das Riesenevent Flohmarkt

Der Veranstalter des großen Flohmarkts am See in Dießen, Peter Kaun junior, war in den vergangenen Tagen auch damit beschäftigt, Rettungswege und die Halteverbote auszuschildern.

Plus Am Sonntag werden wieder Tausende Besucher zum großen Flohmarkt nach Dießen strömen. Nagelneue Schilder sollen verhindern, dass es zu einem Verkehrschaos kommt.

Von Gerald Modlinger Artikel anhören Shape

Das Seefest in Dießen ist zwar seit 2014 Geschichte, doch den "Großen Flohmarkt zum Seefest" gibt es noch immer. Und er wird auch heuer, am Sonntag, 6. August, wieder Tausende Besucher in die Marktgemeinde locken. Weil es in diesem Jahr keine baustellenbedingten Beschränkungen gibt, können rund 400 Flohmarkt-Stände am Festplatz am Ammerseeufer aufgebaut werden, kündigt Veranstalter Peter Kaun junior an.

Viel Werbung braucht Peter Kaun für das Event nicht machen. Das einzige Indiz im Dießener Ortsbild, dass der Flohmarkt vor der Tür steht, sind die zusätzlichen Verkehrszeichen, die auf weitergehende Halteverbote auf den Rettungswegen und Einbahnregelungen am 6. August hinweisen. Die Standplätze konnten ab 1. Juli reserviert werden, und wie üblich waren im Laufe des vergangenen Monats dann auch alle belegt, berichtet Kaun. Hoch hergehen wird es dann ab Sonntag um 7 Uhr, wenn der Flohmarkt öffnet. Im vergangenen Jahr war von rund 6000 Besuchern die Rede, mit einer ähnlichen Zahl ist auch heuer wieder zu rechnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen