Pimpernella Pumpelsack und das magische Tor in einem Dießener Märchenzimmer

Petra Wurdack mit der quirligen Rosalie, eine der Handpuppen, die gerade in Arbeit ist in ihrem Märchenzimmer in Dießen.

Plus Fantastische Wesen und sprechende Steine beleben die Geschichten von Petra Wurdack in ihrem Märchenzimmer in Dießen. Und das nicht nur zur Weihnachtszeit.

Der magische Erzählsessel, ein alter Lehnstuhl mit moosgrünem Lederpolster, im Märchenzimmer von Petra Wurdack, ist „die Bühne mittendrin“. In der Johannisstraße 16 öffnet die Schauspielerin und Theaterpädagogin seit Kurzem regelmäßig für Klein und Groß das magische Tor in die Märchenwelt. Seit fast 20 Jahren ist sie als Pimpernella Pumpelsack mit ihrem Waldtheater unterwegs.

