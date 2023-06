Dießen

Pizzera & Jaus: Commedian Rhapsody in den Dießener Seeanlagen

Das Duo Pizzera und Jaus ist Gast beim Pfaffenwinkel-Live-Festival am 14. Juli in den Dießener Seeanlagen.

Plus Das Duo Pizzera & Jaus ist am 14. Juli in den Dießener Seeanlagen zu sehen. AK-Mitarbeiter Michael Fuchs-Gamböck hat mit der einen Hälfte, Paul Pizzera, über ihr Live-Programm gesprochen.

Von Michael Fuchs-Gamböck

Was überwiegt bei eurem Live-Programm – der humoristische oder der ernsthafte Charakter?



Paul Pizzera: Als wir unsre ersten Auftritte bei euch hatten, stellten wir rasch fest, dass vom Publikum erwartet wurde, eine klassische „Austro-Pop-Combo“ auf der Bühne á la Fendrlch oder Ambros zu sehen. Also mussten wir die Abend-Gestaltung etwas umstellen. Während in Österreich der Comedian-Aspekt mit Sketchen ziemlich ausgeprägt ist, gibt es bei unseren deutschen Gigs nur wenige Sprach-beiträge. Die Musik überwiegt eindeutig. Man darf sich uns als eine Art erste Allgemeine Verunsicherung vorstellen.

Inwieweit fühlt ihr euch der „klassischen Austro-Schmäh-Kultur“ verbunden?



Pizzera: Wir fühlen uns ganz eng in dieser Tradition! Es herrschen auch viele Freundschaften innerhalb der Szene. Thomas Spitzer und seine afrikanische Familie habe ich schon des Öfteren in ihrer Heimat besucht. Wir sind allesamt große Lyrik- und Kompositions-Genies „made in Austria“. (lacht) Wir wollen nicht, dass diese Asche verweht, sondern sie mit neuem Feuer entflammen. Wir sind Folkloristik, aber mit modernem Anspruch.

