Die Zahl der Ladesäulen für Stromfahrzeuge soll in Dießen deutlich wachsen

In Dießen soll die Zahl der Ladesäulen für Elektrofahrzeuge deutlich erhöht werden. In der jüngsten Sitzung sprach sich der Gemeinderat einmütig für die von der Verwaltung vorgeschlagenen Standorte aus. Bislang wurde über eine Realisierung in Zusammenarbeit mit dem Versorger Energie Südbayern (ESB) angestrebt, allerdings soll auch ein weiteres Angebot eingeholt werden. Geprüft werden soll zudem, ob der Markt Dießen die Ladesäulen selbst betreiben könnte. Die letztgenannte Variante hatte Johann Rieß (Freie Wähler) in die Diskussion eingebracht.

Der Verkauf von Strom-Autos dürfte bald deutlich an Fahrt gewinnen, davon gehen Automobilexperten aus. Entsprechend steigt die Nachfrage nach Strom für Autos: So zeigt eine Statistik von ESB für deren Dießener Ladesäulen, dass sich die geladene Strommenge im ersten Halbjahr 2025 gegenüber dem ersten Halbjahr 2024 um 32 Prozent erhöht hat. Vor diesem Hintergrund möchte der Energieversorger seine Kapazitäten in der Marktgemeinde deutlich ausbauen. Erste Überlegungen, so berichtete Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) im Gemeinderat, gingen von zwei Stellplätzen am Englischen Garten in Riederau, acht weiteren am Parkplatz bei der Badestelle in St. Alban und jeweils vier auf dem Parkplatz an der Von-Eichendorff-Straße und auf dem Parkplatz an der Mehrzweckhalle aus. Dafür würden der Gemeinde monatliche Pachten von 25 beziehungsweise 50 Euro pro Stellplatz gezahlt, so Perzul weiter.

Wie viel soll ein Stellplatz für eine Ladesäule kosten?

„ESB verdient richtig Asche“, sagte Johann Rieß (Freie Wähler) nach dem Bericht der Bürgermeisterin. Pro Kilowattstunde würden 75 bis 80 Cent verlangt, konservative Schätzungen gehen von 50 Cent pro Kilowattstunde aus. Rieß stellte zur Debatte, ob nicht die Gemeinde selbst Ladesäulen mit Bezahlterminal betreiben sollte: „Das ist ja unser Platz, warum sollten wir nicht als Gemeinde das Geld einstreichen?“ Markus Noack (SPD) nahm auch die bisherigen pachtfrei überlassenen Stellplätze in den Blick: „Wie lange gelten die Verträge, können wir da nachverhandeln?“

Angesichts der Strommengen, die an den Ladesäulen umgesetzt werden, plädierte vor der Gemeinderatssitzung auch CSU-Ortsvorsitzender Marian Cammerer für eine deutlich höhere Pacht für die notwendigen Stellplätze. Er sieht eine monatliche Zahlung von 150 Euro oder eine Umsatzbeteiligung von fünf bis sieben Prozent als angemessen an. Wichtig sei auch, die ESB zu informieren, wenn der Untermüllerplatz wegen einer Veranstaltung gesperrt ist. Andernfalls würden Nutzer zu der als frei gemeldeten Ladesäule navigiert, die dann aber vor einer Absperrung stehen. Die Ladesäule am Untermüllerplatz wurde 2022 in Betrieb genommen und geht auf einen Antrag der CSU-Gemeinderatsfraktion zurück.