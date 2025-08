Dießen plant erste Baumaßnahmen für Ganztagsbetreuung an der Grundschule

Unter anderem wegen des ab dem Schuljahr 2026/27 stufenweise wirksam werden Rechtsanspruchs auf eine Ganztagsbetreuung in der Grundschule benötigt die Carl-Orff-Schule in Dießen mehr Fläche. In einem ersten Schritt sollen nun erst einmal derzeit nicht mehr genutzte Räume im Untergeschoss reaktiviert werden. Das hat jetzt der Gemeinderat mehrheitlich beschlossen.

In der jüngsten Sitzung berichtete Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger), dass das beauftragte Ingenieurbüro sich drei Räume im Souterrain angeschaut und Maßnahmen zur Verbesserung der Akustik und der Ausstattung für eine Doppelnutzung (Unterricht am Vormittag, Betreuung am Nachmittag) vorgeschlagen habe. Der Vorteil liege vor allem darin, dass ein Erweiterungsbau durch die Reaktivierung dieser Räume weniger groß errichtet werden muss. Allerdings müssten dann auch die Flure im Untergeschoss entsprechend aufgewertet und mit einem neuen Bodenbelag, Akustikmaßnahmen, Beleuchtung und Garderoben ausgestattet werden.

Die Kosten der gesamten Baumaßnahme an der Carl-Orff-Schule werden auf rund 600.000 Euro geschätzt

Die Kosten für Planung, Umbau und Ausstattung der drei Räume werden derzeit auf rund 400.000 Euro geschätzt, für die Arbeiten am Flur auf bis zu 250.000 Euro. Allerdings könne die Gemeinde auch mit einem staatlichen Zuschuss von voraussichtlich 190.000 Euro rechnen, ergänzte Geschäftsstellenleiter Karl Heinz Springer.

Im Gemeinderat gab es einige Kritik an den geschätzten Kosten: Marcus Noack (SPD) griff etwa den Ansatz von 25 Euro pro Quadratmeter für Malerarbeiten heraus, sein Fraktionskollege Patrik Beausencourt sprach von „exorbitanten Planungskosten“ und Michael Hofmann (Bayernpartei) fragte, „wie kann man für einen Gang 200.000 Euro ausgeben?“

Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) warb trotzdem für eine Zustimmung, „sonst kommen wir nicht weiter“. Ziel ist es, dass die Arbeiten bis Januar abgeschlossen sind. Und ein Interimsbau, dessen Kosten schon mal auf rund eine Million Euro geschätzt worden seien, wäre teurer. So sah es dann auch die Mehrheit: Mit 17:6 Stimmen wurde dem Vorschlag der Verwaltung zugestimmt. Dafür wurden dann auch zusätzliche Haushaltsmittel für den Flur freigegeben.