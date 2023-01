Dießen

vor 2 Min.

Plauderstunde mit Radiomoderatorin Susanne Rohrer beim Craft Talk

Plus Regelmäßig lädt Moderatorin Bettina Sandrock zum Craft Talk ins Craft Bräu in Dießen. Jetzt hat sie sich in einer lässigen Runde mit Radiomoderatorin Susanne Rohrer unterhalten.

Von Uschi Nagl

"Ihre Stimme kenne ich doch!" Diesen Satz hört Susanne Rohrer oft, zum Beispiel beim Einkaufen. Und so passiert es dann schon mal, dass sie schnell um ein Autogramm auf der Papiertüte beim Bäcker oder Metzger gebeten wird. Beim ersten Craft Talk des Jahres 2023 im Dießener Craft Bräu konnte man die Stimme und den Humor der vielseitigen Radiomoderatorin eine ganz Stunde lang zur besten Sendezeit genießen. Mit Craft-Talk-Masterin Bettina Sandrock begab sich Rohrer in einen witzigen, manchmal geradezu rasanten Dialog voller Situationskomik. Und das live und ganz ohne Rundfunkgebühren. Ein Kulturangebot, das die Zuschauer im Craft Bräu begeistert annahmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

