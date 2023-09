Polizei Dießen sucht Unfallflüchtigen mit einem Einkaufswagen

Auf dem Parkplatz eines Getränkemarkts in Dießen wird ein Auto beschädigt. Allem Anschein nach war der "Unfallfahrer" mit einem Einkaufswagen unterwegs.

Vermutlich mit einem Einkaufswagen hat eine bislang unbekannte Person auf dem Parkplatz vor einem Getränkemarkt in der Prinz-Ludwig-Straße in Dießen einen Verkehrsunfall verursacht. Dazu meldet die Dießener Polizei, dass eine 27-jährige Frau am Dienstag gegen 13 Uhr ihr Auto auf dem Parkplatz vor der Fristo-Filiale in der Prinz-Ludwig-Straße in Dießen abstellte. Als sie gegen 13.40 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie einen frischen Schaden an der Heckklappe des Fahrzeugs fest. Aufgrund der Ausprägung des Schadens dürfte dieser von einem Einkaufswagen stammen. Die Höhe des Sachschadens wird mit rund 1500 Euro angegeben. Der unbekannte Unfallverursacher hatte sich entfernt, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Die Polizei weist darauf hin, dass dieser Straftatbestand entgegen der landläufigen Meinung auch mit einem Einkaufswagen als „Tatmittel“ begangen werden kann. Die Polizei (Telefon 08807/92110) bittet um Hinweise. (AZ)

