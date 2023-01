Post in Dießen: Agenturbetreiber hört demnächst auf

Die Familie Melzer gibt die Post im Dießener Bahnhof auf. Ob und wie es dort weitergeht, ist noch offen. Die Bürgermeisterin will den Standort erhalten.

Bei der Post in Dießen wird es demnächst Veränderungen geben. Der Betreiber der Postagentur am Dießener Bahnhof, Daniel Melzer, hat gegenüber unserer Redaktion bestätigt, dass er den Postbetrieb zum 30. April aufgeben wird. Das Mietverhältnis mit dem Markt Dießen hat Melzer bereits gekündigt.

Seit fast genau zehn Jahren betreibt die Familie Melzer die Post in Dießen. Daniel Melzers Vater, der von 1998 bis 2014 in Schondorf einen Supermarkt besaß und darin auch eine Postagentur führte, hatte den Betrieb im Dießener Bahnhof im Dezember 2012 aufgenommen. Jetzt steigt sein Sohn Daniel aus dem Geschäft aus. "Für mich rentiert es sich einfach nicht mehr", sagt er zu seinen Beweggründen. Während die Einnahmen und der Umsatz zurückgingen, stiegen die Kosten für Personal und vor allem für Strom und Gas. Aktuell arbeiten neben ihm noch zwei weitere Personen in der Agentur, zuvor seien sie zu viert gewesen (darunter seine Schwester und seine Mutter), berichtet Melzer.

Die Post sucht offenbar schon nach Alternativen in Dießen

Eigentlich habe er noch gar nicht bekannt geben wollen, dass er mit der Post aufhöre, sagt Melzer. Allerdings sprach sich das deshalb schon in Dießen herum, weil die Deutsche Post offenbar bereits nach anderen Räumen Ausschau hält. Von der Post war über ihre Pläne in Dießen bislang keine Stellungnahme zu erhalten.

Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) würde die Post gerne im Bahnhof behalten: "Ich bin aktuell dran, von der Deutschen Post zu erfahren, ob sie schon einen Interessenten für die Postagentur haben und dadurch auch Interesse haben, die Räumlichkeiten weiter anzumieten, da es mir wichtig ist, dass zum einen die Post in Dießen für die Bürgerinnen und Bürger vertreten ist und ich die aktuelle Lage am Bahnhof als sehr geeignet finde", antwortete sie auf Nachfrage. Perzul verweist dabei auf die Zentralität des Standorts und die dort vorhandenen Parkplätze. Momentan warte sie noch auf eine Antwort der Post.

Verordnung verpflichtet die Post zu einer Filiale in Dießen

Nach der Postuniversaldienstleistungsverordnung (PUDLV) muss die Post in Dießen eine Filiale vorhalten, sei es über Agenturnehmer oder als eigenen Betrieb. Die PUDLV schreibt vor, dass bundesweit mindestens 12.000 Filialen vorhanden sein müssen. In Gemeinden mit mehr als 2000 Einwohnern muss es mindestens eine Filiale geben. Ab 4000 Einwohner muss eine Filiale in zusammenhängend bebauten Gebieten in maximal 2000 Metern erreichbar sein.

