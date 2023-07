Post in Dießen bietet Brezen und Kuchen statt Postfächer und Bargeld

Plus Seit Montag hat Dießen im Bahnhof wieder eine Postagentur. Das Angebot hat sich verändert. Warum es keine Postfächer und keine Postbank mehr gibt.

Seit Montag gibt es in Dießen im Bahnhofsgebäude wieder eine Postagentur. Wie bereits berichtet hat Falah Kudeida sein neues Geschäft eröffnet. Neben dem klassischen Postdienst werden nun auch Back- und Tabakwaren sowie Getränke verkauft. Auch ein gastronomischer Betrieb bis 19 Uhr ist geplant. Allerdings: Zwei bisherige Dienstleistungen werden nicht mehr angeboten: Postfächer und Postbank. Wir haben zu diesen Themen bei der Deutschen Post, bei der Postbank und beim Markt Dießen nachgefragt.

Post-Sprecher Klaus-Dieter Nawrath betont zunächst jedoch, dass das Unternehmen "sehr froh" sei, einen Partner für eine Postagentur in Dießen gefunden zu haben. Dass dort keine Postbankleistungen und keine Postfächer mehr angeboten werden, begründet er damit, dass dies keine gesetzlichen Pflichtleistungen seien.