Dießen

vor 16 Min.

Postagentur in Dießen: Was der Betreiber zu Schließungs-Gerüchten sagt

Plus In den Sozialen Medien wird spekuliert, die im Juli neu eröffnete Postagentur in Dießen könnte schon bald wieder zu machen. Was hinter dem Gerücht steckt.

Von Gerald Modlinger Artikel anhören Shape

Ein Facebook-Post hat am Mittwoch in Dießen für einige Aufmerksamkeit gesorgt. Es geht um die Postagentur im Dießener Bahnhof. Eine Facebook-Nutzerin schreibt dazu: "Habe leider gerade in unserer Post erfahren, dass diese wahrscheinlich im April 2024 wieder schließen wird. Der Grund dafür ist das Fehlverhalten mancher Menschen, die anscheinend weder Respekt haben noch dazu bereit sind, ein bisschen Geduld aufzubringen, um den neuen Besitzern, welche ja nicht aus dem deutschsprachigen Raum kommen, die Möglichkeit zu geben, sich hier einzuleben und auch wohlzufühlen!" Unsere Redaktion hat daraufhin Falah Kudeida, den Betreiber der Postagentur gefragt, was an der Aussage dran ist.

"Da gibt es ein Missverständnis", macht Kudeida gegenüber unserer Redaktion sogleich klar. Er beabsichtige nicht, die Agentur und sein Geschäft mit Bewirtung aufzugeben, "wir haben ja gerade erst eröffnet." Das war im Juli und in Dießen war man heilfroh, nach etlichen Wochen Schließung wieder eine Post zu haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen