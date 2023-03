Pristine - ein geballtes Bündel Energie aus Norwegen

Einmal pro Woche spricht AK-Mitarbeiter Michael Fuchs-Gamböck mit Musikgrößen. Heute: Heidi Solheim von der Band Pristine.

Heidi Solheim stammt aus der norwegischen Idylle in Tromsö, der größten Stadt im Norden des skandinavischen Landes. Wo das selbst ernannte „geballte Bündel Energie“ bis heute haust. „Doch beschaulich geht es dort in der Öffentlichkeit zu“, lacht die 40-Jährige schelmisch. „Aber mit meiner chaotischen Lebensweise hat dieser Ort nicht viel zu tun“, gesteht der Wildfang mit der Nebelkrähen-Stimme und feuerrot gefärbten Mähne. „Ich bin stattdessen personifizierter Rock & Roll-Lifestyle!“.

Das geht gar nicht anders, denn als „Sängerin einer vom urigen Blues und Rock getränkten Band namens Pristine bin ich zwangsläufig seit 15 Jahren Tag und Nacht vollkommen kirre."

Das Quintett Pristine gibt es seit 2006

Das war Heidis - einziger - Lebensweg, sozusagen ihre Bestimmung, meint der Wildwuchs, der 2006 als damals 25-Jährige das Quintett Pristine ins Leben rief, welches sich zu einer der angesagtesten Neo-Blues-Rock-Formationen mit weiblicher Frontfrau vor allem im Westen und Norden Europas entwickelt hat.

Jetzt liegt "The lines we cross" vor, das bereits sechste Studiowerk des arbeitswütigen Fünfers. „Spätestens mit diesem Geniestreich wird es Zeit“, meint Solheim selbstbewusst, „dass wir auch über die nordeuropäischen Grenzen hinaus als Superstars wahrgenommen werden. Wir hätten es verdient.“

Für Heidi und ihre männlichen Mitstreiter war das zwangsweise „Corona-Aus“ 2021 - 2022 eine Chance , „uns intensiv um die Gruppe und ihre musikalischen Ansprüche zu kümmern“, stöhnt der Fünfer befriedigt. „So konnten wir zu 150 Prozent unseren wahren Obsessionen nachgehen. Ohne uns verbiegen zu müssen.“

In der Tat hat Pristine das Talent dazu, diejenigen Menschen von ihren kreativen Fähigkeiten zu überzeugen, die sich ‚handgemacht-heftigen Klängen‘ verbunden fühlen“, analysiert Heidi. Denn der Pristine-Sound ist irgendwo zwischen Vinegar Joe, Blues Pills oder Led Zeppelin angesiedelt. Die Sängerin kennt innig die authentische Energie von Janis Joplin, Beth Hart oder Grace Slick, letztere übrigens ihr großes Idol.

Pristine steht für makellos, rein, unverdorben

Der Bandname Pristine steht für „unverändert“, „makellos“, „rein“, „unverdorben“ - „und genauso mögen die Leute bitte auch unseren Sound betrachten“, erklärt Solheim. „Denn bei uns gibt es keine Schnörkel, Haken oder Ösen. Dafür Emotionalität pur!“

Neben gestandenem Blues und Rock verkörpert Heidi als Blues-Ikone auch das psychedelische Moment von Pristine. „Ich bin eine verschrobene Person, mich interessiert alles, was an Ungewöhnlichem zwischen Himmel und Erde möglich ist“, lacht das Vollblut-Weib heiser. „Wenn ich schräges Zeug, bevorzugt am Piano, komponiere, beame ich mich weg aus der schnöden Realität. In diesen Momenten entstehen abgefahrene Geschichten.“

Die Sängerin stimmt zu, dass ihre Heimat riesigen Einfluss auf solche Momente besitzt: „Natürlich hat die extreme Natur von Norwegen etwas mit meinen Kompositionen zu tun“, sagt sie stoisch. „Die Landschaft erschlägt dich oder sie beflügelt dich zu Höchstleistungen. Ich habe mich für Letzteres entschieden.“