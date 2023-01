Psychosomatische Klinik Dießen braucht mehr Platz

In der Psychosomatischen Klinik Dießen reicht der Platz nicht mehr aus. Jetzt soll ein Teil des Mitarbeiter-Wohnhauses in Therapieräume umgewandelt werden.

Zusätzliche Therapieräume sollen die räumlich beengte Situation in der Psychosomatischen Klinik Dießen entspannen. Der Bau- und Umweltausschuss gab in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht für eine Nutzungsänderung: Auf einer Fläche von 280 Quadratmetern können zu diesem Zweck im Erdgeschoss des Mitarbeiter-Wohnhauses südlich des ehemaligen Klosters (ehemals Haus Nazareth) weitere Therapieräume entstehen.

Wie Bauamtsleiterin Johanna Schäffert mitteilte, sollen im Zuge der Nutzungsänderung – bis auf drei Türdurchbrüche – keine tragenden Bauteile geändert werden. An der westlichen Stirnseite wird anstelle eines Fensters noch eine weitere Außentür eingebaut. Die geplanten Therapieräume sollen ausschließlich von der Psychosomatischen Klinik genutzt werden. Außerdem sei mit der Nutzungsänderung keine Mehrung von Patientenbetten verbunden. Nach Auffassung des Planers, so Schäffert, ergebe sich deshalb auch kein weiterer Stellplatzbedarf.

Im Gespräch mit der Klinikleitung habe sie erfahren, so Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger), dass viele Verwaltungs- und Therapieräume in der Klinik aktuell doppelt oder dreifach besetzt werden müssen, was für alle zu großen Belastungen führe. Eine Einzeltherapie könne eben nur in einem separaten Raum durchgeführt werden, so Perzul.



Hannelore Baur (SPD) wies darauf hin, dass auch Wohnraum in Dießen durchaus knapp sei. Sie fände es schade, dass Wohnungen, die für Angestellte zur Verfügung gestellt wurden, nach kurzer Zeit umgenutzt würden.

Dies gelte im ehemaligen Haus Nazareth ausschließlich für das Erdgeschoss, erklärte Perzul. Die übrigen Wohnräume bleiben demnach erhalten. Die beantragte Nutzungsänderung wurde schließlich einstimmig befürwortet. (una)

