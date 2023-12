"Quetschendatschi" und der Sound der Zeit zwischen den Jahren

Die Weihnachtszeit ist voll von Musik. Das CD-Debüt "Rauhnacht" von Johannes Sift aus Dießen und "Quetschendatschi" kreiert ein vielstimmiges Hörerlebnis.

Draußen stürmte es und in der Nacht fielen die ersten Schneeflocken dieses Winters: Der Dießener Lehrer und Musiker Johannes Sift (Diatonische Harmonika, Geige und noch einiges mehr) und seine Mitspieler vom Ensemble "Quetschendatschi" hätten sich am Vorabend des Kathreintags keinen besseren Termin aussuchen können, um im Wirtshaus am Kirchsteig in St. Georgen ihr CD-Debüt "Rauhnacht" vor Publikum uraufzuführen. Die von Sift während der Jahreswechsel 2021/22 und 2022/23 komponierten Instrumentalstücke machten dabei viel Vorfreude auf eine besonders zauberhafte Jahreszeit.

Die heutige Gesellschaft hat ja eher auf die Zeit vor Weihnachten im Blick. Zur eigentlichen Festzeit, die erst mit Weihnachten beginnt, ist nach dem stressigen und event- und konsumgesteuerten Advent bei vielen Menschen schon wieder die Luft raus. Dabei folgen auf die Wintersonnenwende sehr seeleenreiche, spannungsgeladene und ambivalente Tage beziehungsweise Nächte, denn die Dunkelheit überwiegt das Licht bei Weitem.

Das Heitere überwiegt bei "Rauhnacht" das Düstere

Johannes Sift hat die Atmosphäre dieser Zeit in zwölf Kompositionen ausgedrückt, die ebenso vielfältig wie die Rauhnacht-Zeit sind. Mit einer heiteren Mazurka als Titelstück leiten die vier Musiker von Quetschendatschi diese ein - wir müssen also nicht fürchten, dass die Düsternis überwiegt. Zwar galten die dunkelsten Tage des Jahres den früheren Menschen als unheimlich, andererseits, wenn es nicht mehr dunkler werden kann, wächst das Licht nach der Sonnenwende wieder - und so geht es auch in der Titelfolge weiter.

Auf die "Sterndeuter" folgt das "Irrlicht", ein Zwiefacher, und was hilft gegen die Bedrohungen, sei es durch Geister, hungrige Wölfe ("Wolfsnacht") oder zumindest zwiespältige Gestalten wie der oder dem "Habergoaß"? Die "Habergoaß" reicht mit dem Spiel von Geige und Maultrommeln auch musikalisch in weit zurückliegende Zeiten zurück, in die Tanzmusik des 18. Jahrhunderts, die im 19. Jahrhundert durch modernere Formen verdrängt wurde. Diese ältere Musik wird heute eher mit Elementen traditioneller irisch-keltischer Musik in Verbindung gebracht. Lärm und noch grässlichere Fratzen wie die Perchten (der "Perchtentanz" ist denn auch ein ziemlicher musikalischer Kracher), halten das Gefährliche jedoch auf sicherem Abstand.

Mit der Silvesterpolonaise und einem Walzer ins neue Jahr

Zum Jahreswechsel ist der Tag gegenüber der Nacht schon wieder einen Hahnentritt länger. Da hat sich Johannes Sift für die "Silvesterpolonaise" vom Spielmannszug inspirieren lassen, der gleich neben seinem Wohnhaus probt und in Dießen das neue Jahr anbläst. Klasse, wie das Quartett mit Harmonika, Helikon (Stefan Hegele), Schlagwerk (auf der CD Johann Bengen, jetzt live Jürgen Schneider) und Glockenspiel (Sabrina Walter, die auch Harfe und Hackbrett spielt) einen ganzen Spielmannszug in Szene setzt, während zwischendurch Kirchenglocken (die Dießener werden schnell diejenigen des Marienmünsters erkennen) das neue Jahr einläuten und die Musiker auf der Bühne gleich noch ein paar Raketen in Form von quietschenden Luftballons und Goldglitzer zünden. Und das neue Jahr beginnt nicht nur in Wien mit Walzer, sondern auch auf der Rauhnacht-CD.

Natürlich hat auch das christliche Weihnachtsgeschehen seinen Raum. "Das Himmelskind" vermittelt heimelige Weihnachtsstimmung, bevor der nächste "Wintersturm" mit Balkan-Sound herannaht und die Zeit "Zwischen den Jahren" gefüllt wird, bis am 6. Januar der "Dreikönigsmarsch" mit orientalischen Darbuka-Schlägen die Rauhnächte ausklingen lässt.

Eine Weihnachtsüberraschung aus vielen musikalischen Traditionen

Die "Rauhnacht" ist somit eine echte Weihnachtsüberraschung, die weit über das Vordergründig-Bekannte hinausgeht. Johannes Sift hat sich von vielen musikalischen Traditionen für einen wahren Winter- und Festtagszauber inspirieren lassen. Da steckt auch viel Live-Potenzial drin. Doch wer das Debüt-Album von "Quetschendatschi" konzertant hören will, hat zumindest in diesem Winter vorerst nur noch einmal Gelegenheit: am 21. Januar in der alten Synagoge in Binswangen (Kreis Dillingen).

Die CD ist direkt bei Johannes Sift (info@johannes-sift.de) erhältlich.