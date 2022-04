Dießen

Randale in Dießen: Jugendlicher wird in verrauchte Bahnhofstoilette gesperrt

Unfassbare Szenen am Dießener Bahnhof: Dutzende Jugendliche feiern, einer von ihnen legt Feuer in einer Toilette. Als ein 13-Jähriger löschen will, wird er in dem verrauchten Raum eingeschlossen.

Erneut hat es am Freitagabend am Dießener Bahnhof einen großen Polizeieinsatz gegeben, weil Jugendliche über die Stränge geschlagen haben. Laut Polizeibericht trafen sich gegen 22 Uhr zahlreiche Jugendlicher dort und randalierten. Dabei wurde unter anderem durch einen Jugendlichen eine Toilettenpapierprrolle in der Behindertentoilette angezündet. Aufgrund der Brandlegung entstand starker Rauch, worauf ein 53-jähriger Dießener die Polizei verständigte. Durch die glimmende Klopapierrolle wurde ein Wickeltisch angeschmort und dadurch beschädigt. Als ein 13-jähriger Dießener den Brand löschen wollte, wurde er durch einen anderen Jugendlichen in der Behindertentoilette eingesperrt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung im Inneren verlor der 13-jährige Schüler kurzzeitig das Bewusstsein und musste vor Ort aufgrund einer leichten Rauchgasintoxikation durch REttungsdienst und Notarzt versorgt werden. Ein übergreifen des Feuers sowie ein notwendiger Einsatz durch die Feuerwehr blieben aus. Der Sachschaden in der Behindertentoilette beläuft sich auf rund 200 Euro. Die Polizei konnte bereits einen tatverdächtigen Jugendlichen ermitteln. In den vergangenen Monaten gab es am Dießener Bahnhof immer wieder Ärger wegen feiernder Jugendlicher. Unter anderem beschäftigte sich der Marktgemeinderat mit dem Thema. (ak) Lesen Sie dazu auch Ammersee Plus Gemeinden am Ammersee planen gemeinsame Sicherheitswacht



