Regiobahn bereitet sich auf stürmisches Wetter vor

Nach den Schneemassen vor drei Wochen drohen jetzt neue Wetter-Unbilden: Wie die Bayerische Regiobahn gut durch den angekündigten Sturm kommen will.

Sicherheit geht vor. Nach diesem Grundsatz hat sich die Bayerische Regiobahn (BRB) auf die vorhergesagten Sturmböen in Bayern vorbereitet. In allen fünf Netzen wurde die Notfallbereitschaft verstärkt und eine enge Meldekette aktiviert. In der Betriebsleitzentrale kann aufgrund der Beobachtung der Wetterkarte und der Rückmeldungen der Triebfahrzeugführer vor Ort auf den Strecken entschieden werden, bei zunehmender Windgeschwindigkeit punktuell die Fahrzeuggeschwindigkeit vorsorglich auf 80 Stundenkilometer zu reduzieren. Alle weiteren Maßnahmen – wie zum Beispiel Streckensperrungen – müssen vom zuständigen Infrastrukturbetreiber, insbesondere der DB Netz AG, angeordnet werden. Die BRB steht in engem Austausch mit diesen, um schnell reagieren zu können, hieß es am Freitag vonseiten der BRB.

„Wir wollen unbedingt vermeiden, dass durch Bäume im Gleis unsere Fahrgäste gefährdet oder unsere Fahrzeuge beschädigt werden und es dann im Weihnachtsbahnverkehr wegen kaputter Züge zur Verkürzung von Zügen oder gar Zugausfällen kommt“, erklärt BRB-Geschäftsführer Arnulf Schuchmann. „Unsere Diesellok, die wir im Winter auch zum Schneeräumen auf unseren Strecken nutzen, ist einsatzbereit. Sie ist mit einer Kettensäge ausgerüstet und wir können im Ernstfall mit unserem Personal umgestürzte Bäume absägen und aus dem Gleisbett entfernen. Wo allerdings Oberleitungen von umstürzenden Bäumen heruntergerissen wurden, geht dies nicht, dort herrscht Lebensgefahr.“

Keine Zusagen für einen Schienenersatzverkehr

Auf Zugausfälle und Verspätungen sollten sich die Fahrgäste während der Sturmphase vorbereiten. Der Höhepunkt wird laut Deutschem Wetterdienst voraussichtlich in der Zeit bis Freitag gegen 14 Uhr erreicht sein. Damit betreffen die Maßnahmen, die je nach Wetterlage eingeleitet werden, auch den Schülerverkehr. Die BRB bittet Eltern und Erziehungsberechtigte und auch alle anderen Fahrgäste, sich kurzfristig auf der Website www.brb.de und auf Facebook über die aktuelle Lage zu informieren. Auch die regionalen Busunternehmen wurden bereits vorsorglich für einen Schienenersatzverkehr kontaktiert, konnten aber aufgrund der mangelnden Fahrerverfügbarkeit bislang keine Zusagen geben. (AZ)

