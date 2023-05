Dießen

vor 3 Min.

Regionale Künstler stellen ihre Werke im Blauen Haus in Dießen aus

Plus "Der Acker träumt den Frühling": Im Blauen Haus in Dießen stellen Annunciata Foresti und drei weitere in der Region bekannte Künstler aus. Wie die Natur als Inspiration dient.

Von Uschi Nagl Artikel anhören Shape

"Annunciata Foresti bringt die Kunstschaffenden zusammen“, betonte Landrat Thomas Eichinger in seiner Begrüßung zur Eröffnung der aktuellen Ausstellung „Der Acker träumt den Frühling“ im Blauen Haus in Dießen. Gemeinsam mit ihren weit über die Region hinaus bekannten Künstlerkollegen Andreas Kloker, Matthias Rodach und Bernd Zimmer gestaltet die Malerin, die im Herbst einen runden Geburtstag feiert, eine großartige Kunstschau.

Kaum sei diese Ausstellung eröffnet, sei die Netzwerkerin, Organisatorin und Kuratorin Foresti schon wieder planend für die nächsten Kreiskulturtage unterwegs, merkte der Landrat weiter an. Außerdem gestaltet Foresti auch eigene Formate wie „das kleine Format“ und Einzelausstellungen in ihrem Atelier, dem „Stellwerk“ an der Seestraße in Dießen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen