Reicher Erntedank für die Dießener Tafel

Die evangelische Kirchengemeinde Ammersee/West ruft wieder zu Erntedankspenden für die Dießener Tafel auf. Dort kann man diese heuer besonders dringend gebrauchen.

Wie in den vergangenen Jahren hat die evangelische Kirchengemeinde Ammersee West auch heuer wieder zum Erntedankfest um Sachspenden für die Dießener Tafel gebeten. Und die Gemeindemitglieder spendeten großzügig: eine gut gemischte Auswahl von Schätzen aus Gärten und Äckern sowie haltbaren Artikeln wie Reis, Nudeln, Öl, und Müsli kam aus den Gemeinden Utting und Dießen für die Tafel an. Ein Pkw samt Anhänger wurde voll beladen, um die Schätze ins neue Domizil der Dießener Tafel an der Rückseite des Blauen Hauses zu transportieren, wird berichtet.

Da durch den Feiertag am Dienstag die Warenspenden aus den Supermärkten am Mittwoch sehr spärlich ausfielen, waren die Erntedank-Gaben in diesem Jahr ganz besonders willkommen und wurden sogleich am Mittwoch von den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausgegeben.

Zurzeit werden jeden Mittwoch circa 100 Haushalte am Ammersee-Westufer von der Dießener Tafel mit Lebensmitteln und sonstigen Artikeln des täglichen Bedarfs versorgt. Die Anzahl der bei der Tafel registrierten Kundinnen und Kunden hat sich im vergangenen Jahr in etwa verdoppelt, und wöchentlich kommen neue hinzu. (AZ)