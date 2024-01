Neues Konzept für Senioreneinrichtung in Riederau

Am Malerweg in Riederau soll es wieder eine Einrichtung für Senioren geben. Die Umbaupläne für die Immobilie werden im Dießener Bauausschuss einstimmig befürwortet.

Vor fünf Jahren musste das Senioren-Landhaus in Riederau Insolvenz anmelden. 26 Bewohner mussten umziehen. Im März 2022 wurde ein Antrag auf Wohnbebauung gestellt und nach einem Eigentümerwechsel soll am Malerweg in Riederau schließlich wieder eine Senioreneinrichtung entstehen, allerdings mit neuem Konzept. Die Nutzungsänderung vom Pflegeheim zum Betreuten Wohnen mit Tagespflegeeinrichtung und ambulantem Dienst wurde vom Bauausschuss des Dießener Gemeinderats einstimmig befürwortet.

Die neuen Eigentümer planen demnach, das Bestandsobjekt zu renovieren und umzubauen. Der ältere Baukörper entlang des Malerwegs soll abgebrochen und durch einen Neubau, der sich am Bestand orientiert, ersetzt und mittels Quergiebel an das südlich anschließende Wohnhaus angebunden werden. Im gesamten Anwesen sind 24 Ein- bis Zwei-Zimmer-Appartements für Personen ab Pflegegrad 2 mit ständiger Präsenz des Pflegedienstes für „umfassend Betreutes Wohnen“ geplant. Bereiche in den Bestandsgebäuden, die den heutigen Anforderungen nicht mehr entsprechen, werden umgebaut und renoviert. Die Grundfläche reduziert sich von 589 auf 574 Quadratmeter, die Gesamt-Grundfläche von 873 auf 858 Quadratmeter.

Für eine Pflegeeinrichtung machte der Markt Dießen eine Ausnahme

Entsprechend dem neuen Konzept, dass dem Gemeinderat bereits in nichtöffentlicher Sitzung vorgestellt worden ist, sei es möglich, beim Betreuten Wohnen unterschiedliche Angebote dazu zu buchen, erklärte Bauamtsleiterin Johanna Schäffert in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses. Man gehe davon aus, dass die Tagespflege überwiegend von den Bewohnern des Betreuten Wohnens beansprucht werde. Wenn Plätze frei bleiben, würden auch externe Pflegebedürftige in die Tagespflege aufgenommen. Der ambulante Pflegedienst sei auch für externe Menschen mit Pflegebedarf da.

2014, als der Neubau auf dem südlichen Bereich des Grundstücks errichtet wurde, hatte die Gemeinde einen städtebaulichen Vertrag mit den damaligen Grundstückseigentümern abgeschlossen. Die vorhandene bauliche Masse, die sich eigentlich nicht in die Wohnbebauung einfüge, werde akzeptiert, solange es sich um eine Pflegeeinrichtung handle. Pflegekonzepte hätten sich im Laufe der Zeit verändert, so Schäffert, der städtebauliche Vertrag werde nun daran angepasst.

