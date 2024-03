Dießen/Riederau

12:01 Uhr

Wohnungsbau sorgt in Dießen wieder für Diskussionen

Plus Wie dicht sollen die noch freien Grundstücke in Dießen und Riederau bebaut werden? Mit Einfamilienhäusern oder Mehrfamilienhäusern? Im Bauausschuss wird lebhaft diskutiert.

Von Gerald Modlinger

Innerörtliche Flächen, die bislang unbebaut sind, werden in der Marktgemeinde Dießen immer weniger. Diesen Eindruck hinterließ auch die jüngste Bauausschusssitzung. Mehrere Bauvoranfragen für Grundstücke am Römerweg und auf dem alten Sportplatz in Riederau sowie an der Eduard-Gabelsberger-Straße in Dießen lösten daher teilweise eine lebhafte Debatte aus.

Am unproblematischsten erwies sich inzwischen das Bauprojekt an der Westseite des Römerwegs im Winkel zum Reithenweg, das den Ausschuss schon seit mehreren Jahren beschäftigt. Deswegen wurden 2022 sogar die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen und eine Veränderungssperre für den Bereich Römerweg/Ringstraße verhängt. Tatsächlich legte daraufhin vom Bauwerber eine Planung vor, die mit den städtebaulichen Zielen des Bauausschusses in Einklang stand. Ende 2023 erteilte das Gremium das Einvernehmen zum Bau von fünf Einfamilienhäusern, das Landratsamt erteilte einen Bauvorbescheid.

