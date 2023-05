Rock- und Pop-Nacht der Musikschule Dießen in der Kunstanstalt

Drei Bands, die ihre Wurzeln in der Dießener Musikschule haben, treten am 6. Mai gemeinsam auf. Eine davon hat sich über Dießen hinaus schon einen Namen gemacht.

Die Musikschule Dießen und die Bands „Beyond Brightness“, „Sea Lounge“ und „Thursdays“ laden zur ersten großen Rock/Pop-Nacht in den Räumlichkeiten der Freien Kunstanstalt, Johannisstraße 33, in Dießen am Samstag, 6. Mai, um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Alle drei Bands haben ihre Wurzeln in der Musikschule, wobei Beyond Brightness schon seit einigen Jahren musikalisch auf eigenen Beinen steht und sich in der regionalen Musikszene längst einen Namen gemacht hat, wie es in einer Mitteilung heißt: Die Jungs von Beyond Brightness – Jonas Gutmann (Gesang), Dennis Streefkerk (Gitarre/Gesang), Alijosha Netschajew (Gitarre), Maximilian Hampel (Keyboard) und Simon Beausencourt (Schlagzeug) – kennen sich bereits aus frühester Dießener Jugend und fingen über die Musikschule Dießen 2011 als Coverband an, erste Auftritte in der Umgebung zu spielen.

2016 schlugen sie eine neue Richtung ein und begannen unter dem Namen Beyond Brightness eigene Songs zu schreiben und zu produzieren. Das Ergebnis dessen erschien 2018 in Form ihres ersten Studioalbums mit dem Titel „Into the Brightness“. Auf dem Album verbinden sie Metalcore mit verschiedenen Einflüssen aus Progressive Metal, Electronic und Hip-Hop. Dann kam Corona und nun feiern sie im Rahmen der Dießener Rock/Pop-Nacht ihr Comeback mit neuen Songs.

Für Thursdays ist es bei der Rock- und Popnacht der erste große Auftritt

Ebenfalls in der Freien Kunstanstalt mit am Start ist Sea Lounge. Gegründet wurde die Band 2022, nachdem sich der Singer/Songwriter Zoe Urban, der Gitarrist/Songwriter Konstantin Linder, der Schlagzeuger Sebastian Lempik, der Keyboarder Thomas Maier und dessen jüngerer Bruder, der Gitarrist Sebastian Maier, mit dem Bassisten und Musikschul-Coach Thorsten Bendzko für ein Konzertprojekt zusammengefunden hatten. Mit ihrer Mischung aus Pop und Rock, die Elemente aus Jazz und Funk integriert, freut sich die Newcomer-Band Sea Lounge auf weitere Konzerte und Veröffentlichungen, um ihren Ruf in der Musik-Community zu etablieren.

Die in der Dießener Musikschule entstandene Band Thursdays freut sich auf ihren ersten großen Auftritt bei der Rock- und Popnacht am 6. Mai in der Freien Kunstanstalt in Dießen. Foto: Musikschule Dießen

Auf ihren ersten großen Auftritt freut sich auch die Musikschulband Thursdays. Thursdays hat aktuell sieben Mitglieder: Maria (Klavier), Isabel (Trompete), Florian (Euphonium), David (Schlagzeug), Flo und Luis (Gitarren) und Thomas (Horn, Keyboard). Stilistisch liegt der Fokus der Nachwuchsband auf Jazz und Blues. Begleitet und gecoacht werden die Musikschulbands von Kai Fikentscher (Thursday) und Thorsten Bendzko (Sea Lounge). Beide sind Musiklehrer (Gitarre) an der Musikschule Dießen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch