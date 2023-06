Saitenwind Duo spielt am Monopteros im Schacky-Park

Am Pfingstsonntag lädt das Saitenwind Duo zum letzten Mai-Konzert im Dießener Schacky-Park.

Bereits Komponisten wie Beethoven oder Schumann wussten die Besonderheiten und die Verwandtschaft von Violoncello und Horn zu schätzen und hatten in verschiedenen Kompositionen die beiden Instrumente für den Solopart in ein- und demselben Werk vorgesehen. Im Orchester fungieren Cello und Horn als Bindeglied, man könnte sagen als Kitt zwischen den tiefen und hohen Klangregistern. Die homogene Besetzung von Cello und Horn sowie die erstaunlich übersichtliche Literatur waren Anreiz für ein Zusammenwirken von Fany Kammerlander und Christian Loferer vom Saitenwind Duo – ein Startpunkt für einen kreativen Prozess, aus dem ständig neue Bearbeitungen und Kompositionen und Auftragswerke hervorgehen und sich im Familienkonzert bis hin zum Open-Air-Programm wiederfinden.

Ihr Konzert am Pfingstsonntag, 28. Mai, verspricht romantische Klänge. Das Saitenwind Duo mit Fanny Kammerlander (Violoncello, Bass-Ukulele) und Christian Loferer (Hörner aller Art) ist kostenfrei und findet von 11 bis 13 Uhr am Monopteros im Dießener Schacky-Park statt. Der Zugang zum Schacky-Park ist möglich über den Eingang Vogelherdstraße in der Nähe des SOS-Kinderdorfs.

Die Parkmöglichkeiten sind begrenzt, das Parken ist nur auf den offiziellen Parkplätzen gestattet. Bei ungünstiger Wetterlage findet das Konzert nicht statt, aktuelle Informationen gibt es dazu entweder unter der Telefonnummer 08807/948372 oder unter www.schacky-park.de. (AZ)