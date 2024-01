Dießen

Sanierung der Tiefgarage in Dießen: Alles auf Anfang

Die gesperrte Tiefgarage in der Mühlstraße hat am Montagabend auch wieder den Dießener Gemeinderat beschäftigt.

Plus Dem Markt Dießen drohen Millionenkosten für die Sanierung der Tiefgarage in der Mühlstraße: Deshalb soll nicht nur der Umfang reduziert werden. Auch ein wichtiger Vertrag steht zur Disposition.

Alles auf Anfang: Die Sanierung der Tiefgarage in der Mühlstraße 4 – 6 in Dießen wird wohl ziemlich von vorn aufgerollt. Der Markt Dießen will nicht nur seinen Teil der Stellplätze aufgeben. Auch der mit der Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG), der auch der Markt selbst angehört, 2019 geschlossene städtebauliche Vertrag wird als nicht wirksam angesehen beziehungsweise aufgekündigt. Das könnte für die Miteigentümer des Wohn- und Ladenkomplexes finanzielle Konsequenzen haben.

Wie berichtet werden derzeit die Kosten für eine Instandsetzung der statisch nicht mehr sicheren und deswegen seit August gesperrten Tiefgarage auf mindestens 6,5 Millionen Euro geschätzt, wie Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) in der jüngsten Gemeinderatssitzung erneut bestätigte. Ein erheblicher Teil würde davon auf die Marktgemeinde als Miteigentümerin der Tiefgarage und Eigentümerin eines Ladenlokals entfallen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

