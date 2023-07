Dießen

vor 53 Min.

Sarah Straub: Liedermacherin, Psychologin und Autorin

Plus Regelmäßig spricht AK-Mitarbeiter Michael Fuchs-Gamböck mit Musikgrößen. Die Liedermacherin Sarah Straub ist im Oktober bei den 14. Orff-Tagen zu Gast. Jetzt erscheint ihr neues Album.

Von Michael Fuchs-Gamböck

Du bist ein echtes Allround-Talent: einfühlsame Liedermacherin, „Seelenklempnerin“ und begnadete Multiinstrumentalistin. Seit Kurzem hat es dich auch in die Autoren-Gilde verschlagen, beispielsweise mit „Wie meine Großmutter ihr ICH verlor“, oder „Wohlfühlküche bei Demenz - Ausgewogene und sinnesanregende Gerichte für Betroffene und Angehörige“. Woher kommt dieses weite berufliche Spektrum?



Sarah Straub: Tatsächlich muss ich zunächst feststellen, dass ich die einzige Kochbuch-Verfasserin bin, die nicht kochen kann. Ich steuere zu diesem Projekt mein psychologisches Wissen bei. Ich habe an der Universität Regensburg in einer Arbeit über frontotemporale Demenz promoviert, eine neurodegenerative Erkrankung, die nicht selten jüngere Patienten betrifft. Diese Thematik nimmt auch Raum in meinem sehr intimen ersten Werk ein, das meiner inzwischen verstorbenen geliebten Großmutter als Andenken dient, bei der ich mitbekam, wie sich eben jene Krankheit bei ihr entwickelte. Ich pflegte sie intensiv und habe dabei eine Menge gelernt. Positives wie trauriges. An diesem Sujet (französisch für „Thema“ oder „Gegenstand“) arbeite ich in der Forschungsabteilung an der Universitätsklinikum Ulm. Halte regelmäßig Vorträge für unterschiedliche Organisationen wie die „Alzheimer-Gesellschaft“. Oder kläre in TV- und Radio-Talkshows auf.

Auch in etlichen deiner Texte geht es um Demenz…



Straub: ... die ich versuche, im Studio und auf der Bühne in ein möglichst leichtes Programm zu verpacken. Ich wollte schon als Kind Musikerin werden, habe sechsjährig mit dem Klavierspiel begonnen, mit acht Klarinetten und Saxofon. Mein Vater Helmut war Dirigent und Instrumental-Lehrer. Zwölfjährig habe ich erste – noch etwas ungelenke – Texte verfasst. Es ist herrlich, dass die Musik relativ viel Platz in meinem heutigen Alltag einnimmt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen