Dießen

vor 35 Min.

Schacky-Park in Dießen: Es geht um mehr als eine Grünfläche

Plus Der Markt Dießen will den Schacky-Park als Grünfläche erhalten. In der Vergangenheit wurde mit der Eigentümerin des Parks aber auch über Wohnungsbau an anderer Stelle gesprochen.

Von Gerald Modlinger, Uschi Nagl

Wie bereits berichtet möchte sich der Markt Dießen das Vorkaufsrecht für den Schacky-Park sichern. Der Bau- und Umweltausschuss stimmte in seiner Sitzung am Montagabend in beiden Fällen einstimmig dem Erlass einer Vorkaufssatzung zu. Bekannt wurde jetzt aber auch, dass in der Vergangenheit der Markt Dießen und die St.-Vinzenz-von-Paul-Stiftung als Eigentümerin des Parks schon über ein anderes Grundstück der Stiftung gesprochen haben. Dabei ging es um den Bau von Wohnungen.

