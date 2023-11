Schacky-Park-Lesung: Von Adeligen und Wildschweinen

Eine besondere Lesung steht am 11. November auf dem Programm im Dießener Schacky-Park.

Der frühere Eigentümer des Schacky-Parks in Dießen, Dr. Georg Heim, kommt ins Teehaus. Nein, nicht persönlich, aber in Form eines Buches, das den Politiker in seiner ganzen politischen Größe beschreibt. In Kapiteln „Wie eine Wurstsemmel zur Glaubensfrage wird“ oder „Von Adeligen und Wildschweinen“ erzählt am Samstag, 11. November, sein Enkel Franz Gailer über das aufregende Leben seines Großvaters zwischen 1865 und 1938.

Franz Gailer nennt sein Buch „Der Kümmerer - Georg Heim und sein bayerisches Vermächtnis“ und lädt zu einer Lesung im Teehaus ein. Im Rahmen der monatlichen Führung werden die Besucherinnen und Besucher am Eingang in der Vogelherdstraße, etwa 50 Meter vor dem SOS-Kinderdorf, abgeholt und zum Teehaus geführt. So kann auf dem kleinen Spaziergang der frühere Besitz des Dr. Heim kennengelernt werden. Das Teehaus ist geheizt und zum Warmbleiben gibt es den „Heißen Schacky“. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt und ist kostenfrei. Über Spenden freut sich der Förderkreis. Beginn der Veranstaltung am Samstag, 11. November, ist um 14 Uhr, das Ende ist für 16 Uhr geplant. (AZ)