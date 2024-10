Schlägerei bei Tauffeier in Dießen

Am späten Samstagabend sind die Feierlichkeiten in Anschluss an eine Taufe eskaliert. Schauplatz des Vorfalls war ein Restaurant am Marktplatz in Dießen.

Vermutlich unter anderem auf Grund ihrer Alkoholisierung gerieten dabei mehrere Männer gegen 22 Uhr in Streit, teilt die Polizei mit. Es kam zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen, bei der zum Teil die Bestuhlung der Gaststätte verwendet und dadurch auch beschädigt wurde. Die herbeigerufene Polizei schritt ein und konnte dadurch schwerwiegende Verletzungen unter den Beteiligten verhindern.

Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern laut Polizeibericht an. Zeugen des Vorfalls können sich mit der Polizei Dießen unter der Telefonnummer 08807/92110 in Verbindung setzen. (AZ)