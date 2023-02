Dießen

vor 4 Min.

Schnelles Fahren, schlechte Straßen: So ist der Stand in Dießen

Plus In Dießen melden sich mal wieder Bürger zur Verkehrssituation. Es geht um die Von-Eichendorff-Straße, doch die hängt wieder mit zwei anderen Straßen zusammen.

Von Gerald Modlinger Artikel anhören Shape

Der Straßenzustand in Dießen ist ein Thema, das Verwaltung und Gemeinderat auch in diesem Jahr beschäftigt. Erst kürzlich wurde im Rathaus eine Unterschriftenliste aus der Von-Eichendorff-Straße mit Forderungen zur Verbesserung der Situation in dieser Straße abgegeben. Initiator Jan Mayer und weiteren rund 50 Personen geht es aber auch allgemein um das Straßennetz in Dießen. Das sei immer noch auf dem Stand von vor Jahrzehnten, während sich die Einwohner- und Fahrzeugzahl und damit auch die Intensität des Verkehrs erhöht beziehungsweise verstärkt hätten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen