Schon wieder Giftköder im Raum Dießen?

Die Warnungen, dass möglicherweise Giftköder im Raum Dießen ausgelegt werden, häufen sich in den sozialen Medien. Auch bei der Dießener Polizei kommen regelmäßig solche Nachrichten an, wie unserer Redaktion auf Nachfrage bestätigt wurde. Mittlerweile sei auch eine Probe eines mutmaßlichen Köders nach Fürstenfeldbruck geschickt worden, wo erfahrene Hundeführer die Probe untersuchen. Bislang aber liegen nach Angaben der Polizei in Dießen noch keine gesicherten Erkenntnisse darüber vor, dass tatsächlich von Unbekannten im Raum Dießen Giftköder ausgelegt würden.

Auch in einem privaten Garten in Dießen wird verdächtiges Fleisch gefunden

Einmal ist davon die Rede, dass in der Fritz-Winter-Straße in Dießen ein Giftköder ausgelegt worden sei. Ein anderer Nutzer warnt vor einer Vielzahl verstreuter Hühnerflügel auf einem Feld an der Johann-Michael-Fischer-Straße und eine Nutzerin veröffentlicht ein Bild eines möglichen Giftköders an der „Straßengabelung vor dem Augustinum“. Diese Nutzerin berichtet zudem, dass sie auch in ihrem Garten in der Schützenstraße Fleisch gefunden habe. „Ich lasse meinen Hund vorerst nicht mehr allein in den Garten“, so die besorgte Hundebesitzerin.

Erst vor zehn Tagen hat uns Catharina Bauer berichtet, dass ihr Golden Retriever „Belo“ vom Tierarzt wegen Vergiftungserscheinungen behandelt werden musste. „Belo“ hatte vermutlich auf der Gassirunde zwischen Bierdorf und Riederau etwas gefressen, bei dem es sich womöglich um einen ausgelegten Giftköder gehandelt haben könnte. Bestätigt ist das allerdings nicht, dem Golden Retriever geht es zwischenzeitlich besser.