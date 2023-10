Schon zum zehnten Mal findet die Musiknacht in Dießen statt

Zum zehnten Mal findet am 14. Oktober die Musiknacht in Dießen statt. 19 Bars, Kneipen, Restaurants und Geschäfte machen mit. Auch einige neue Locations sind dabei.

Zum zehnten Mal Musiknacht Dießen: Das wird am Samstag, 14. Oktober, gefeiert – mit einigen Neuerungen und altbewährten Partnerschaften. Das bekannte Musikevent bringt jedes Jahr mehr als tausend Gäste zum Feiern nach Dießen. Im Oktober, immer am zweiten Wochenende nach der Münchner Wiesn, hat sich die Veranstaltung mit Live-Musik über die Jahre fest etabliert.

Es ist ein abwechslungsreiches Programm, das die Veranstalter für ihr Jubiläum gemeinsam mit ihren Partnern, den teilnehmenden Spielorten, zur Musiknacht auf die Beine gestellt haben. Insgesamt 19 Locations präsentieren ihren Gästen Live-Bands aus ganz unterschiedlichen Musik-Genres, in zwei Locations legt ein DJ auf, heißt es in einer Mitteilung. Auch neue Veranstaltungsorte wollten in diesem Jahr unbedingt dabei sein, um das bunte Treiben noch bunter zu gestalten. Neu dabei sind in der Herrenstraße die Krautcuisine (ehemals Rinneberg) und das Tattoo-Studio Fuchsbau (ehemals Franco’s Crazy Bar) im neu gestalteten Gewölbekeller, Claudia Rinneberg mit ihrem neuen Showroom am Marktplatz, die Bar Ludwig im Blauen Haus, die Del Sur Restobar in der Fischerei und Kraus Orthopädietechnik in der Brunnenstraße.

Um Mitternacht ist bei der Musiknacht in Dießen noch lange nicht Schluss

Die musikalische Bandbreite der Musiknacht Dießen reicht von Rock und Pop in all ihren Spielarten über Weltmusik und Blues bis zu Hip-Hop, Jazz und Funk. Alle Live-Bands spielen in den verschiedenen Veranstaltungsorten gleichzeitig zwischen 20.15 Uhr und 24 Uhr, mit festgelegten Pausen, damit die Gäste Locations und Bands ganz nach ihrem Geschmack wechseln können. Dass sich die Leute dabei auf der Straße begegnen und mehrere Locations und Bands am Abend kennenlernen können, ist ein wichtiger Teil im Konzept der Musiknacht – schließlich gehe es um Begegnung und die gemeinsame Liebe zu Live-Musik. Nach dem offiziellen Ende der Musiknacht um 24 Uhr sind Besucher, Musiker und Wirte zur After Hour im Devil’s-Shot’s-Club in der Fritz-Winter-Straße eingeladen, um weiterzufeiern. Die Band Lizzy Miller beginnt dort um 22 Uhr und spielt live bis 2 Uhr.

Als Eintritt für alle Locations und Bands brauchen die Gäste jeweils nur ein Ticketbändchen. Gäste rund um den Ammersee oder aus Dießen können den Vorverkauf nutzen: bei Adebar, bei der Ammerseeliebe, im Colibri und im Geschäft Weibsbilder. Für alle Gäste, die von weiter her kommen, haben die Veranstalter neu einen Online-Ticketservice eingerichtet. Die Online-Tickets müssen dann nur noch an der zentralen Abendkasse vor dem Craft Bräu in der Mühlstraße 12 ab 17 Uhr gegen ein Ticketbändchen getauscht werden. Wie jedes Jahr haben die Veranstalter die Eintrittskarten auf die maximale Anzahl an Gästen, die in den Locations Platz finden, limitiert. An den Abendkassen vor dem Craft Bräu, beim Devil's Shots Club, dem Drei Rosen und im Strandhotel Südsee werden nur noch Restkontingente verfügbar sein.

Alle Informationen zu den Bands, Locations und zu den Eintrittskarten bekommt man auf www.musiknacht-diessen.de. (AZ)

