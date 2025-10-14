Mit Teamgeist in die neue Saison

Mit frischem Elan und neuer Mannschaftsstärke sind die Volleyballerinnen des MTV Dießen und des TSV Schondorf in die neue Saison gestartet. Erstmals stehen die Mädchen beider Vereine gemeinsam auf dem Feld – ein Zusammenschluss, der sich bereits jetzt als Erfolg erweist. „Die Zusammenarbeit bringt allen Seiten viel Energie und Motivation“, sagt Dießener Trainer Josef Fürholzer. „Unsere Spielerinnen lernen voneinander, wachsen als Team zusammen und haben viel Spaß am Spiel.“

Gleich in fünf Altersklassen treten die Volleyballerinnen in diesem Jahr an. Den Auftakt machte am 28. September die U16 in Gauting, gefolgt von der U14 am 5. Oktober in Herrsching sowie der U13 und U18 am 12. Oktober in Fürstenfeldbruck und Inning. Die U15 musste krankheitsbedingt passen, greift aber bald wieder an. Besonders erfreulich war der Auftritt der U13: Gegen 23 Teams aus der Region spielten sich die Dießenerinnen mit zwei klaren Vorrundensiegen bis ins Achtelfinale und belegten am Ende einen starken zehnten Platz. Auch die U14 überzeugte mit Siegen gegen Herrsching und Inning, nur gegen Eching ging das entscheidende Spiel knapp verloren. Die U16 und U18 holten jeweils einen Sieg und mussten sich je einmal knapp geschlagen geben. Beide Mannschaften liegen damit im Mittelfeld ihrer Kreisligen – mit Potenzial nach oben. „Man spürt richtig, wie viel Freude und Zusammenhalt in den Teams steckt“, betont Trainer Fürholzer. „Das ist die beste Grundlage für eine erfolgreiche Saison.“

