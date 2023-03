Streetworker: Schondorf und Dießen kooperieren mit Verein

Plus Dießen, Schondorf und Utting möchten einen Streetworker einstellen. Die Brücke Oberland stellt ihr Konzept in den Gemeinderäten vor. Die Reaktionen sind unterschiedlich.

Die Gemeinden Dießen, Schondorf und Utting wollten gemeinsam einen Streetworker einstellen, allein es fand sich niemand, der sich um die Jugend kümmern wollte, die in der Vergangenheit immer wieder mal auch durch Ruhestörung in der Nacht und Vandalismus aufgefallen war. Nun soll es eine Kooperation mit der Brücke Oberland richten. Deren geschäftsführender Vorstand Tobias Bihlmaier präsentierte das Konzept nun auch in Schondorf und Dießen und beantwortete die zahlreichen Fragen der Ratsmitglieder.

Den gemeinnützigen Verein mit 70 Mitarbeitenden gibt es seit 1984. Die Arbeit mit Straffälligen ist der Schwerpunkt, sie sind aber auch in der Familienhilfe, als Schulbegleiter und der mobilen Jugendarbeit aktiv. "Unsere aufsuchende Arbeit ist ein Angebot an die Jugendlichen, wir sind kein Ordnungsdienst", betont Bihlmaier. Die Kosten für eine Vollzeitstelle, die würden sich die drei Gemeinden teilen, bezifferte er auf 85.500 Euro. Dabei handle es sich um eine Pauschalsumme mit der auch Dienste in der Nacht und am Wochenende abgegolten seien. Michael Deininger (Grüne) wollte wissen, ob die Fahrzeit vom Sitz der Firma in Weilheim zum Einsatzort schon im Arbeitspensum enthalten sei, da so einiges an Zeit für die Jugendarbeit verloren gehe. Bihlmaier verneinte dies.

Gemeinderäte in Schondorf debattieren über Notwendigkeit und Kosten

Andreas Ernst ( CSU) hakte nach, ob der Kreis die Stelle eventuell zu 50 Prozent bezuschussen würde. Dazu gab es von Bürgermeister Alexander Herrmann eine klare Antwort: "Das kannst du vergessen und froh sein, wenn es zehn Prozent werden. Deren Haushaltslage ist wie unsere." Auch Rainer Jünger (CSU) verwies auf die enge Haushaltslage und das Schondorf keine Stadt sei. "Ist es bei uns so brisant, dass wir es brauchen?" Deininger entgegnete, dass es bereits einen Grundsatzbeschluss zu dem Thema gebe, und Marius Polter (Grüne) verwies darauf, dass sich die Gemeinde mehrere Jahre einen Sicherheitsdienst geleistet habe. "Und wer Probleme macht, den erreichen wir nicht über unser Jugendhaus. Diese Jugendlichen müssen aufgesucht werden." Er befürwortete das Modell der Brücke Oberland auch deswegen, weil es ein größerer Arbeitgeber ist, der der anzustellenden Person ganz andere Optionen des Austausches und der Weiterbildung eröffne, als sie ein Einzelkämpfer habe.

Bihlmaier machte in seinen Ausführungen aber auch zwei Punkte klar: "Ich muss offen sagen, dass ich auch noch keine Fachkraft habe. Die muss ich erst noch suchen." Hinzu komme, dass etwas Geduld gefragt sei und die Ratsmitglieder und auch die Bürgerinnen und Bürger keine ganz schnellen Erfolge erwarten könnten. "Wir müssen erst einmal Kontakte knüpfen, der Prozess dauert Minimum zwei bis drei Jahre. Dann können wir schauen, welche Erwartungen sich erfüllt haben." Er bot zudem an, zu Beginn erst einmal mit weniger Stunden zu starten, bis klar sei, wie groß der Bedarf in Schondorf wirklich ist. Den Rest der Zeit könnte die Person anderweitig bei der Brücke Oberland arbeiten. Denkbar sei auch zwei halbe Stellen zu schaffen, dann könnten sich die Mitarbeitenden bei Urlaub oder Krankheit vertreten. Auch könne das Stundenpensum im Sommer höher sein als im Winter und dies über ein Arbeitszeitkonto geregelt werden.

Schondorf will Angebot zunächst zehn Stunden in der Woche nutzen

Letztlich stimmte der Gemeinderat mit 12:3 dafür, in Verhandlungen zur Verpflichtung der Brücke Oberland für die mobile Jugendarbeit einzusteigen und dafür zunächst ein Kontingent von zehn Wochenstunden vorzusehen.

Lesen Sie dazu auch

In Dießen sprach sich der Gemeinderat unterdessen mit 22:1 Stimmen für die Streetworkerstelle unter dem Dach der Brücke Oberland mit wöchentlich 30 Stunden Arbeitszeit - gleichermaßen verteilt auf die drei Kommunen - aus. Bei 30 Wochenarbeitsstunden würden sich die jährlichen Kosten auf rund 66.000 Euro reduzieren.

In Dießen wurde auch thematisiert, ob ein solches Stundenkontingent möglicherweise zu knapp bemessen sein könnte: "Bitte scheuen Sie sich nicht, zu melden, wenn es nicht reicht", sagte Michael Lutzeier (Die Partei) an Tobias Bihlmaier gewandt.

Die einzige Gegenstimme kam von Michael Hofmann (Bayernpartei): Er erneuerte seine Forderung, ergänzend zur aufsuchenden Jugendarbeit auch eine Sicherheitswache zu etablieren: "Wenn mir einer vor die Bude kotzt oder eine Scheibe einschmeißt, mache ich mit dem keinen 25. Stuhlkreis", meinte er. Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) verteidigte die Arbeit der Streetworker. Sie machte darauf aufmerksam, dass der gemeindliche Streetworker erst seit Januar tätig sei. Man könne nicht erwarten, dass in so kurzer alle Unannehmlichkeiten ausgeräumt werden können.

Auch in Utting hatte sich der Verein Brücke Oberland Ende Februar bereits vorgestellt. Ein Beschluss über eine Zusammenarbeit wurde dort aber noch nicht gefasst.