Dießen/Schondorf/Utting

18:00 Uhr

Kritik und Mahnung zu Vorsicht nach Wintereinbruch am Ammersee

Plus Die Feuerwehren und Mitarbeiter der Bauhöfe in Dießen, Utting und Schondorf haben wegen der Schneemassen viel zu tun. In Schondorf ist die Stimmung aufgeladen.

Von Christian Mühlhause

Optimal sei der Winterdienst am Wochenende nicht verlaufen, räumte Schondorfs Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) im Gemeinderat ein, was sich die Mitarbeiter des Bauhofs in den vergangenen Tagen aber hätten anhören müssen, sei "uferlos" gewesen. Kritik an der "Vollkasko-Mentalität" einiger Bürger übte auch Feuerwehrkommandant Benjamin Blanasch. Einige Gemeinderäte, vor allem aus Reihen der CSU, äußerten sich kritisch zu den vergangenen Tagen. Viel zu tun gab es auch in Utting und Dießen, wo auch Gebäude gesperrt werden mussten wegen der Schneelast.

Die Mitarbeiter des Schondorfer Bauhofs seien "absolut an der Grenze" gewesen, so Herrmann. Die Behauptung, es sei niemand gefahren, sei falsch. 150 Stunden hätten die Beschäftigten geleistet. Drei Mitarbeiter seien im Einsatz gewesen, ein vierter habe noch keinen entsprechenden Führerschein. Erschwerend sei hinzugekommen, dass ein Kleintraktor vor den sulzigen Schneemassen kapituliert habe, so Herrmann. "Es wurde auch behauptet, in anderen Dörfern sehe es besser aus als bei uns. In Utting war das Bild dasselbe und geräumt bedeutet nicht, dass die Straße wieder schwarz sein muss", betonte Herrmann.

