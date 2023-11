Schulklassen verbringen eine digitale Zukunftsnacht in der Carl-Orff-Schule Dießen

Nachts im Schulhaus – in Dießen bedeutet das für 25 Schülerinnen und Schüler, gemeinsam digitale Welten erobern und Visionen für die Zukunft ihrer Kommune zu erarbeiten.

Die Carl-Orff-Mittelschule in Dießen hatte das Privileg, als eine von insgesamt 18 Schulen in Bayern, an dem Projekt "Digitale Zukunftsnächte – The Future is Yours!" teilzunehmen. Dieses von der bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit initiierte Projekt zielt darauf ab, Jugendliche ab der 8. Klasse dazu zu motivieren, aktiv an der Gestaltung ihrer Gemeinde teilzunehmen. Die Veranstaltung stieß auf so reges Interesse, dass die 25 zur Verfügung stehenden Plätze verlost werden mussten.

Die Zukunftsnacht fand in den Räumen der Dießener Carl-Orff-Schule statt. "Zu Beginn erhielten die Teilnehmenden einen Crashkurs in Kommunalpolitik. Sie lernten, welche Zuständigkeiten Kommunen haben, wie sie sich aktiv einbringen können und welche Faktoren darüber entscheiden, ob eine Idee umgesetzt wird", berichtet Schulleiter Michael Kramer. Dabei hatten die Jugendlichen die Möglichkeit, direkt mit Ansprechpartnern vor Ort in Kontakt zu treten, wie beispielsweise Mitglieder des Dießener Jugendbeirates. Diese Begegnungen hätten den Schülern nicht nur einen Einblick in politische Entscheidungsstrukturen ermöglicht, sondern auch praktische Tipps zur Umsetzung ihrer eigenen Ideen geliefert.

Firmenforum CO-Schule Dießen Studienrätin Alexandra Schmitt und Lehrer Simon Hacken haben das Firmenforum an der Carl-Orff-Schule in Dießen organisiert. Foto: Carl-orff-schule Die�en

Die Bürgermeisterin und der Jugendbeirat Dießen kommen zur Präsentation

Im Anschluss begann die eigentliche Zukunftswerkstatt: Die Jugendlichen übernachteten im Schulhaus und entwickelten individuellen Visionen für die Zukunft ihrer Kommune. Dabei nutzten sie die virtuelle Welt von Minetest, einer Open-Source-Variante des bekannten Computerspiels Minecraft. Am nächsten Morgen präsentierten die Schülerinnen und Schüler die Ergebnisse vor ihren Mitschülern. "Ganz besonders hat es uns gefreut, dass Bürgermeisterin Sandra Perzul und Vertreter des Jugenbeirates Dießen der Präsentation beiwohnten", so Kramer.

Einige Zeit nach der digitalen Zukunftsnacht findet eine regionale Diskussionsveranstaltung statt, zu der jede teilnehmende Schule eine Delegation mit ihren innovativsten Zukunftsideen entsendet. Gemeinsam mit den Delegationen anderer Schulen haben die Schülerinnen und Schüler hier die Gelegenheit, ihre Vorschläge zur Gestaltung der Zukunft den Kommunalpolitikern vorzustellen und diese für ihre Ideen zu begeistern.

Schulleiter Michael Kramer wertet das Projekt als wichtigen Schritt, um die Zukunftsfähigkeit von Gemeinden, Städten und Landkreisen zu sichern und den Jugendlichen eine Stimme zu verleihen. Er habe sich besonders über den Besuch von Bürgermeisterin Perzul und dem Jugendbeirat Dießen gefreut, was er als eine enorme Wertschätzung für die Schülerinnen und Schüler werte. (AZ)

